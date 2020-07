Milijunaš u Hrvatskoj odabrao samo jednu curu: Grle se i ljube

<p>Multimilijunaš <strong>Dan</strong> <strong>Bilzerian </strong>(39) doputovao je u Hrvatsku prije nekoliko dana u društvu nekoliko ljepotica, ali čini se da mu je jedna malo draža od ostalih. Dok je šetao Dubrovnikom, Dan je sa sobom poveo američkog modela <strong>Madison Jewel Marquez</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dan Bilzerian u Hrvatskoj</strong></p><p>Dok su šetali gradom i fotografirali se s obožavateljima, činilo se kako su Dan i Madison vrlo bliski. Poslije su objavili fotografije koje to i dokazuju. Dan je na Instagram profilu objavio fotografiju gdje Madison i on sjede jedno pored drugoga.</p><p>- Većini ljudi život prolazi dok oni rade planove za njega - napisao je Dan uz fotografiju na kojoj on i Madison imaju osmijeh od uha do uha. </p><p>Poslije je i manekenka objavila fotografiju s multimilijunašem. On je bio naslonjen na ogradu, a ona ga je zagrlila. Na fotografiji se čini kao da Madison poseže za poljupcem. </p><p>Dan i Madison nisu otkrili u kakvom su odnosu, ali teško da će ovaj model smiriti razuzdanog multimilijunaša. 'Kralj Instagrama' jednom je bio u monogamnoj vezi, ali kaže da više voli imati nekoliko djevojaka istovremeno. </p><p>- One se trude mene zadovoljiti i međusobno se natječu koja će biti bolja prema meni. To mi uljepšava život. Slava i novac igraju ulogu. Vjerojatno većina njih ne bi bila sa mnom da to nemam. Što se tiče braka, ja nisam čovjek za to, ali razumijem one koji žele pronaći nekoga i imati djecu. Možda ću i ja tako jednoga dana - rekao je Dan. </p><p>Madison na društvenim mrežama nema puno fotografija, no one koje podijeli većinom su golišave. Nedavno je objavila fotografiju s otoka Hvara, na kojoj nosi minijaturni kupaći kostim plave boje.</p><p>- Život je uvijek bolji u bikiniju - istaknula je manekenka, a komplimenti su joj pristizali sa svih strana. </p>