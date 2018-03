Miljenica Eurosonga: Izraelka u pjesmi ispušta čudne zvukove

אז אחרי הפוגרום של אתמול אני רוצה להגיד תודה לכמה אומנים שהלכו אחרי הרעיונות ההזויים שלי בלי למצמץ. תודה ל @avshalomariel המפיק המטורף שלי שדוחף אותי לקצוות הצוקים ואומר לי תקפצי , יהיה בסדר:) תודה למעוז דהאן ולכל צוות @nouveaurichedog על החליפת סערה השיקית שלי! תודה לאיתי בצלאלי אלוהי הסטיילינג שהושיב את הכל במקום עם התאמה מדוייקת של כל פרט . @itay_bezaleli תודה ל @asisade על המארג' סימפסון הפרוע והגאוני על הראש שלי ותודה ל @eranis על איפור מדוייק ומחשמל בכזאת רמה שכמעט בכיתי מאושר והרסתי אותו . ותודה ענקית כמובן ליואב צפיר הגאון וכל צוות הכוכב על הבימוי ועריכה מושלמת. יש תחושה כזו שאנחנו עושים משהו שלא נעשה בתוכנית ראלטי בארץ אף פעם וזה מפחיד ומרגש ומטלטל ובעיקר מצחיק מאוד. אז שיהיה לי יומולדת שמח, איזה כיף לי שכל זה קורה 3>

