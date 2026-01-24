Miljenicu Hollywooda brutalno je ubio Mansonov kult, bila je u posljednjem mjesecu trudnoće

Američka glumica i manekenka Sharon Tate proslavila se 60-ih godina reklamama i manjim ulogama u filmovima. Nakon brojnih pozitivnih kritika na račun njezina rada, mediji su pisali o njoj kao novoj Marilyn Monroe i jednom od najboljih mlađih glumica Hollywooda. Rođena je 24. siječnja 1943. godine u Teksasu, a imala je samo šest mjeseci kada je pobijedila na natjecanju ljepote za bebe. Ipak, njezini roditelji nisu imali ambicija da ju nastave voditi po natjecanjima ljepote. Zbog prirode posla svoga oca često se selila te je do 16. godine živjela u šest različitih gradova, zbog čega je imala problem s održavanjem prijateljstava.

U to se vrijeme vratila na pozornice natjecanja ljepote te je htjela nastaviti s time, no onda se s obitelji preselila u Italiju, gdje je saznala da je lokalna zvijezda jer se pojavila na naslovnici jednog časopisa. S prijateljima se prijavila kao statistica u filmu "Hemingway's Adventures of a Young Man", a u gomili ljudi primijetio ju je glumac Richard Beymer, s kojim je bila u vezi dok se film snimao. Kako je živjela u Veroni te se nekoliko filmova snimalo na tom području, bila je statistica u još nekoliko naslova.

Foto: IMDB/screenshot

Sama se vratila u SAD te je roditeljima rekla kako ondje želi nastaviti školovanje, no zapravo je tražila poslove u filmskoj industriji. Zbog majčina živčanog sloma morala se vratiti u Italiju na neko vrijeme, da bi se na kraju 1962. svi skupa preselili u Los Angeles. Godine 1965. dobila je prvu veću ulogu u filmu "Eye of the Devil". Nakon snimanja filma u Francuskoj otišla je u London, gdje je srela redatelja Romana Polanskog te je uspješno prošla audiciju za njegov film "The Fearless Vampire Killers". Par je u to vrijeme započeo vezu te su se vjenčali u siječnju 1968. godine. Karijeru joj je lansirao film "Valley of the Dolls", a nakon što se pojavila u trileru "Rosemary's Baby" koji je režirao njezin suprug, Sharon Tate i Roman Polanski postali su najpopularniji par Hollywooda.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Nakon što je završila snimanje filma "12 + 1" u Italiji, Tate se vratila u Los Angeles gdje je sa suprugom živjela u iznajmljenoj kući. Polanski je u to vrijeme bio na putu u Engleskoj, gdje je završavao novi projekt. Glumica je bila osam i pol mjeseci trudna, a 9. kolovoza 1969. godine brutalno je ubijena u svom domu s još tri gosta koji su u to vrijeme bili kod nje. Kasnije je u javnost izašla informacija da su ih ubili pripadnici kulta pod vodstvom zloglasnog Charlesa Mansona.

Manson i njegovi sljedbenici osuđeni su na doživotni zatvor zbog ubojstava 1971. godine. Charles Manson preminuo je u zatvoru 2017.