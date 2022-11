Miljenko Jergović napisao je najbolju knjigu o Sarajevu

Dvadeset i osam godina nakon "Sarajevskog Marlbora", kojim se ovaj pisac pozicionirao na književnoj sceni ne samo kao jedan od najtalentiranijih pisaca na prostoru bivše Jugoslavije, nego i kao suvremeni klasik, novoosnovana izdavačka kuća Bodoni, specijalizirana upravo za književne klasike, objavila je zbirku kratkih priča naslova "Trojica za Kartal" - "Sarajevski Marlboro remastered". Prema autorovim riječima, na nagovor njegove poljske prevoditeljice Magdalene Petrynske, koja mu je predložila da za poljsko izdanje "Sarajevskog Marlbora" napiše dodatnu, tridesetu priču, napisao je novih dvadeset i devet. Novu knjigu, koja nije nastavila tamo gdje je "Sarajevski Marlboro" stao nego je počela i završila otprilike na istome mjestu.

Obje zbirke osmišljene su prema istome modelu izvorište-sadržaj-epilog, odnosno sačinjene su iz tri dijela: "Nezaobilazan detalj u biografiji", koji sadrži samo po jednu priču, "Rekonstrukcija događaja" s 27 priča i "Who will be the witness" ponovno s jednom pričom kojom se cjelina zatvara. Uvodne priče, "Izlet" i "Kino", ispripovijedane su glasom naivnog, autodijegetskog pripovjedača, i tematiziraju djetinjstvo te odnos s majkom. Pripovjedačev prvi susret sa smrću, mnogo prije nego što je rat počeo, naučit će ga da prvotni šok i snebivanje traju vrlo kratko i da se ljudi, usredotočeni na vlastite potrebe, vrlo brzo navikavaju na nove okolnosti. Jezik ovih dviju priča hotimice je stiliziran kao dječji, jednostavan i naivan, a njihova genijalnost leži u humoru, ironiji, anegdotalnosti i epizodalnosti, koje su sveprisutne u Jergovićevoj prozi.

Sad kad pred sobom imamo "Sarajevski Marlboro", napisan i objavljen dok se krv još nije ohladila i sudbine junaka nisu dovršile, i "Trojicu za Kartal", knjigu napisanu s odmakom od gotovo 30 godina, jasno je da je Jergović još tad, kao mladi pisac, bio sposoban odmaknuti se od kaosa kojim je bio okružen i napisati antiratne priče ne posežući za sentimentom i povišenim emocijama. Pomiren s gubitkom, postaje svjestan da se ništa ne može spasiti osim priče.

Nagradu Fric i ove godine organizira i dodjeljuje tjednik Express, a sponzorira Barcaffe, koji podržava nagradu financijskim dijelom od 75.000 kuna, što ćemo uskoro čitati kao 10.000 eura, brutalnim bruto iznosom. Zadnjeg dana Sa(n)jam knjige u Puli bit će javnosti predočeni rezultati glasanja za uži izbor, između kojih će biti odabran pobjednik.

