Milka oduševila, no pobjedu je odnio najmlađi kandidat tjedna

Marin Ćosić ovotjedni je pobjednik kulinarske emisije. Iako je posljednja kandidatkinja oduševila večerom, ipak nije uspjela nadmašiti Marinovih visokih 39 bodova

<p>Dalmatinka s dugogodišnjom adresom u Slavoniji <strong>Milka Đurković</strong> svoje je goste dočekala u poljičkoj seljačkoj narodnoj nošnji i uz dalmatinsku pjesmu koju je izvodio folklorni ansambl Slavonskog Broda.</p><p>- Milka je bila puna energije, odlično izgleda za svoje godine, baš smo se svi ugodno iznenadili - komentirali su gotovo uglas gosti, dok je Mariji Vukoji Milka u nošnji izgledala: 'Kao baba! Postarila ju je nošnja'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica u 'Večeri za 5'</strong></p><p>Kad se ekipa smjestila za stol domaćica im je ponudila juhu od raštike i krumpira te soparnik.</p><p>- Juha je bila ekstra, predjelo je u kompletu bilo fino - komentirali su Marin stariji i mlađi, a Marija V. je opet imala zamjerku:</p><p>- Uh, raštika, ne volim to i ne jedem!</p><p>Za glavno jelo Milka je ponudila dalmatinsku pašticadu s njokima koja je sve oduševila, pa čak i one najzahtjevnije.</p><p>- Glavno jelo mi je izgledalo toliko dobro da sam jedva čekala probati sve. Bilo je odlično, topilo se u ustima - pohvalila je Vukoja, a Marija Pitlović je bila oduševljena prijateljičinim specijalitetom:</p><p>- Pašticada je moje omiljeno jelo i bilo je predobro!</p><p>Domaća rožata je bio desert kojim je Milka zaokružila svoju dalmatinsku priču, no on nije najbolje sjeo svim kandidatima.</p><p>- Zagoreno, žestoko, preslatko i prejako - bile su riječi kojima su gosti opisali njezinu rožatu, a i sama domaćica je priznala da joj nije ispala dobro kao inače, a Mariji P. to uopće nije smetalo.</p><p>Kada je stigao red na ocjenjivanje Marin Š. je Milki dao desetku jer mu je sve bilo dobro napravljeno, baš kao i kumi Mariji:</p><p>- Desetka velika kao kuća! Oduševljena sam domaćicom i vrhunskom večerom!</p><p>Marin Ć. joj je dao ocjenu 9 jer mu se nije svidio desert, kao ni Mariji V. koja joj je dala ocjenu 6. Tako je Milka skupila 35 bodova što nije bilo dovoljno da preuzme vodstvo od najmlađeg kandidata koji je kuhao u četvrtak i osvojio visokih 39 bodova!</p><p>- Pobjeda mi nije važna, Milkina večera je bila super i sad je krenula fešta i to mi je najbitnije - kratko je zaključio Marin Ćosić, pobjednik slavonskog tjedna.</p>