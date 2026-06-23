Millie Bobby Brown: Sanjala sam da ću posvojiti dijete još otkad sam bila djevojčica...

Zvijezda serije "Stranger Things", Millie Bobby Brown (22), poznata po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, nedavno je dala intiman uvid u obiteljski život. Otvoreno je progovorila o majčinstvu, posvajanju i nadama za proširenje obitelji, nakon što je sa suprugom Jakeom Bongiovijem (24) lani posvojila djevojčicu.

Glumica je u podcastu "Not Gonna Lie" otkrila da je posvajanje dio njezinih snova još od djetinjstva te je podijelila detalje o svojem putu do roditeljstva. Za nju i supruga, dolazak kćeri promijenio je sve.

Foto: Mario Anzuoni

​- Moj suprug i ja stalno govorimo kako je to poput prijelaza iz crno-bijelog svijeta u svijet u boji. Sve se čini potpunim i savršenim na svaki način - oduševljeno je opisala.

'Posvajanje je bilo dio moje budućnosti'

Brown je naglasila kako posvajanje za nju nije bila ishitrena odluka, već duboko ukorijenjena želja. Otkrila je da je oduvijek zamišljala da će upravo na taj način izgraditi svoju obiteljsku priču.

​- Sto posto, uvijek, uvijek, uvijek sam željela posvojiti. To je oduvijek bio dio mojih snova. Moji roditelji kažu: 'Imala si svoje lutke, i sve su bile posvojene'. Nikada se nisam pretvarala da sam trudna. Nije da to ne želim. Nadam se da me i to čeka jednog dana u budućnosti. Ali za mene je posvajanje uvijek bilo dio moje budućnosti. Posvajanje je ljubav. Posvajanje je zauvijek - dodala je.

Foto: Mario Anzuoni

Glumica je također otkrila kako se nosila s kritikama kada je s 21 godinom postala majka, poručivši svima koji su je osuđivali da "začepe". Smatra da sve majke, bez obzira na to jesu li posvojiteljice ili biološke majke, zaslužuju podršku i poštovanje.

Prije nego što su se upustili u proces posvajanja, Brown i njezin suprug Jake proveli su mnogo vremena educirajući se. Njezin interes za ovu temu dodatno se produbio tijekom studija socijalnog rada, gdje je učila o različitim putevima do roditeljstva, što je oblikovalo njezin promišljen pristup.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Puno su se educirali

​- Pohađala sam toliko tečajeva, stvarno mnogo tečajeva o posvajanju i kako ono izgleda iz svake perspektive. Moj suprug i ja uzeli smo si puno vremena da se usredotočimo na to kako ta priča i to putovanje izgledaju, a onda smo se u to i upustili - podijelila je u iskrenom razgovoru o svojoj obitelji.

Priznala je da je razdoblje čekanja bilo posebno teško i emocionalno iscrpljujuće.

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​- Čekanje poziva je najteži dio. To je nešto za što sam se molila svake večeri i jednostavno sam zahvalna što su naše putovanje i naša beba bili negdje vani i što smo se pronašli - otkrila je.

Kada je trenutak napokon stigao, Brown kaže da nije bilo ni trunke sumnje. Osjetila je trenutnu i neraskidivu povezanost.

​- Moj instinkt mi je rekao: 'Da, to je to, to je moja djevojčica.' Moji majčinski instinkti su se aktivirali i pomislila sam: 'Zaštitit ću ovo dijete pod svaku cijenu'. Kada sam je upoznala, osjetila sam: 'Ovo mi je sve', i veza se odmah stvorila. Barem za mene, zaista jest - rekla je.

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Moderno majčinstvo

Dok balansira majčinstvo s užurbanom glumačkom karijerom, kaže da se za savjete i podršku najviše oslanja na druge majke, uključujući svoju majku i svekrvu. Našalila se kako je suprug Jake često podsjeća da sve ne 'gugla'.

​- Moj suprug kaže: 'Mills, nemoj biti Google ratnica', a ja mu odgovorim: 'U pravu si, u pravu si' - ispričala je kroz smijeh.

Umjesto toga, okreće se prijateljicama koje su također majke, opisujući to kao najbolji izvor informacija i utjehe.

​- Koristite mame kao svoj Google. Ako imate prijateljice mame, samo im recite što vas muči i one će reći: 'O, moj Bože, to se i meni dogodilo' ili se dogodilo nešto još čudnije - savjetovala je.

*uz korištenje AI-ja