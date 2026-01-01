Obavijesti

Millie Bobby Brown se oprostila od serije koja ju je proslavila: 'Eleven, gotovo je...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Millie Bobby Brown se oprostila od serije koja ju je proslavila: 'Eleven, gotovo je...'
23
Foto: Mike Blake

Mlada glumica pola je svog života posvetila snimanju kultne serije 'Stranger Things', pa je i za nju ovo vrlo emotivno razdoblje u kojem se oprašta od velikog dijela svojeg života

Mlada britanska glumica Millie Bobby Brown, koja je osvojila svijet ulogom Eleven u Netflixovoj hit seriji 'Stranger Things', oprostila se od lika i serije koja joj je obilježila karijeru. Nekoliko sati nakon emitiranja velikog finala, objavila je zagonetnu fotografiju s kratkom, ali snažnom porukom koja je rastužila milijune obožavatelja diljem svijeta.

Na crno-bijeloj fotografiji, Millie je prikazana u maglovitom, pustom krajoliku koji podsjeća na lokacije iz same serije. Spuštenog pogleda i s blagim osmijehom, glumica hoda po stjenovitom tlu, dok se iza nje nalaze dvije muške figure. Obožavatelji nagađaju da je riječ o braći Duffer, tvorcima serije, što objavi daje dodatnu simboliku. Atmosfera fotografije je melankolična i sumorna, savršeno oslikavajući kraj jedne velike ere.

Foto: Profimedia

Uz fotografiju je stajao samo kratak opis: "over and out" ("gotovo je"), fraza koja označava kraj komunikacije i definitivni završetak. Za dvadesetjednogodišnju glumicu, koja je odrasla pred kamerama tumačeći lik s nadnaravnim moćima, ovaj trenutak predstavlja zatvaranje najvažnijeg poglavlja njezina dosadašnjeg života.

Podsjetimo, serija 'Stranger Things' emitirala se od 2016. do kraja 2025. godine i postala je globalni kulturni fenomen, a Millie Bobby Brown jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije.

KRAJ JEDNE ERE Nakon gotovo desetljeća, objavljena je posljednja epizoda fenomena 'Stranger Things'
Nakon gotovo desetljeća, objavljena je posljednja epizoda fenomena 'Stranger Things'

Oproštajna objava izazvala je lavinu emotivnih reakcija. U samo nekoliko sati prikupila je milijune lajkova, a komentari su bili ispunjeni suzama i riječima podrške. "Hvala ti, Millie, što si oživjela nevjerojatan lik koji je zauvijek promijenio mnoge živote. Tvojem uspjehu nema granica", napisao je jedan obožavatelj. Drugi je dodao: "Čista filmska umjetnost. A Eleven će ZAUVIJEK biti ikona!". Mnogi su jednostavno ostavili poruke poput "Plačem" i "Toliko te volim".

31st Screen Actors Guild Awards, in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

