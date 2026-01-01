Millie Bobby Brown se oprostila od serije koja ju je proslavila: 'Eleven, gotovo je...'

Mlada britanska glumica Millie Bobby Brown, koja je osvojila svijet ulogom Eleven u Netflixovoj hit seriji 'Stranger Things', oprostila se od lika i serije koja joj je obilježila karijeru. Nekoliko sati nakon emitiranja velikog finala, objavila je zagonetnu fotografiju s kratkom, ali snažnom porukom koja je rastužila milijune obožavatelja diljem svijeta.

Na crno-bijeloj fotografiji, Millie je prikazana u maglovitom, pustom krajoliku koji podsjeća na lokacije iz same serije. Spuštenog pogleda i s blagim osmijehom, glumica hoda po stjenovitom tlu, dok se iza nje nalaze dvije muške figure. Obožavatelji nagađaju da je riječ o braći Duffer, tvorcima serije, što objavi daje dodatnu simboliku. Atmosfera fotografije je melankolična i sumorna, savršeno oslikavajući kraj jedne velike ere.

Foto: Profimedia

Uz fotografiju je stajao samo kratak opis: "over and out" ("gotovo je"), fraza koja označava kraj komunikacije i definitivni završetak. Za dvadesetjednogodišnju glumicu, koja je odrasla pred kamerama tumačeći lik s nadnaravnim moćima, ovaj trenutak predstavlja zatvaranje najvažnijeg poglavlja njezina dosadašnjeg života.

Podsjetimo, serija 'Stranger Things' emitirala se od 2016. do kraja 2025. godine i postala je globalni kulturni fenomen, a Millie Bobby Brown jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije.

Oproštajna objava izazvala je lavinu emotivnih reakcija. U samo nekoliko sati prikupila je milijune lajkova, a komentari su bili ispunjeni suzama i riječima podrške. "Hvala ti, Millie, što si oživjela nevjerojatan lik koji je zauvijek promijenio mnoge živote. Tvojem uspjehu nema granica", napisao je jedan obožavatelj. Drugi je dodao: "Čista filmska umjetnost. A Eleven će ZAUVIJEK biti ikona!". Mnogi su jednostavno ostavili poruke poput "Plačem" i "Toliko te volim".



Foto: Mario Anzuoni