Millie Bobby Brown zabrinula fanove o završetku 'Stranger Thingsa': Pogledajte reakciju...

Millie Bobby Brown zabrinula je brojne obožavatelje. Njezina reakcija na pitanje o Eleven, ulozi koju je utjelovila u popularnoj seriji 'Stranger Things' dala je fanovima podosta prostora na razmišljanje. Naime, kako je prenio LADbible, posljednja epizoda povezana je s brojnim kontroverzama, između ostalog i tužbom koju je Millie podnijela protiv kolege Davida Harboura, vezano uz zlostavljanje i uznemiravanje.

Foto: YouTube

Ipak, na nedavnoj premijeri vidjelo se da među glumačkom postavom i dalje vlada zajedništvo. No, kada je voditelj Hugo Gloss u videu objavljenom na YouTube kanali glumici postavio pitanje o tome je li zadovoljna sa svojom ulogom, napravila je čudnu grimasu.

'Mm..Hm' - promrmljala je Millie, klimnuvši glavom.

Time se povukla paralela s razgovorima glumaca iz serije 'Igre prijestolja', također, uoči emitiranja posljednje sezone.Tada je prije objave, glumica Emilia Clarke, privukla pozornost javnosti zbog reakcije na pitanje kako se osjeća zbog svoje uloge kada je kraj. Naime, Emilia je napravila grimasu uz sarkastičnu izjavu.

- Najbolja sezona ikad! - rekla je Clarke tada.

'Millienino lice nakon što su je pitali je li sretna s krajem svog lika…Bojim se', 'Što je, dovraga ovo…Doslovno se samo nasmiješila i kimnula', javili su se tada obožavatelji uz isječak na X-u.

Posljednju nadu fanovima 'Stranger Thingsa' ulijeva jedino izjava iz intervjua, gdje je Millie otkrila kako joj je upravo posljednja epizoda, od sveukupno osam, ujedno i najdraža. Neki su protumačili i kako glumica nije imala spreman odgovor na pitanje te da nije htjela otkrivati dugoočekivani završetak.

Foto: Isabel Infantes