Millie Bobby Brown mamila je poglede u 'prozirnoj' haljini

Glumica Millie Bobby Brown (21) zasjala je sinoć na jednom od Netflixovih evenata ususret novoj sezoni popularne serije 'Stranger Things'. Millie je odjenula haljinu, u kojoj je mamila poglede prisutnih.

Svi su gledali u Millie i njen dekolte, ali i u haljinu koja je na prvu djelovala prozirno.

Foto: Mike Blake

Iako su uz nju bili i njezini kolege te kolegice iz serije, Millie je bila glavna zvijezda događaja.

Foto: Mike Blake

U četvrtak je bila službena premijera pete sezone serije u Los Angelesu, a Millie je pozirala s kolegom Davidom Harbourom. To je iznenadilo mnoge, s obzirom na to da je Daily Mail 1. studenog pisao o Browninoj tužbi protiv kolege Harboura, u kojoj se navodno nalaze "stranice i stranice optužbi".

Foto: Daniel Cole

- Millie Bobby Brown podnijela je pritužbu zbog uznemiravanja i zlostavljanja prije nego što su počeli snimati posljednju sezonu. Istraga je trajala mjesecima - rekao je izvor za Daily Mail.

Britanska glumica, koja je u braku s Jakeom Bongiovijem, navodno je imala predstavnika uz sebe tijekom snimanja pete i posljednje sezone.

Foto: Daniel Cole

Inače, Millie je u intervjuu za Vogue, objavljenom ovog utorka, otvoreno govorila o, kako kaže, nadzoru s kojim se suočavaju slavne osobe. Rekla je kako su mediji opsjednuti njenim izgledom te izgledom njenih kolega. Navela je primjere kritika s kojima se svakodnevno suočava.

- O, moj Bože, što je učinila sa svojim licem? Zašto je postala plavuša? Izgleda kao da ima 60 godina - govorila je o komentarima koje prima od medija.