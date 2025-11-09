Obavijesti

ISTAKNULA DEKOLTE

Millie Bobby Brown mamila je poglede u 'prozirnoj' haljini

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Mike Blake

Iako su uz nju bili i njezini kolege te kolegice iz serije, Millie je bila glavna zvijezda događaja. Naime, glumica je odjenula elegantnu haljinu koja je bila primijećena

Glumica Millie Bobby Brown (21) zasjala je sinoć na jednom od Netflixovih evenata ususret novoj sezoni popularne serije 'Stranger Things'. Millie je odjenula haljinu, u kojoj je mamila poglede prisutnih.

Svi su gledali u Millie i njen dekolte, ali i u haljinu koja je na prvu djelovala prozirno.

Stranger Things event at the Netflix Tudum Theater, in Los Angeles
Foto: Mike Blake

Stranger Things event at the Netflix Tudum Theater, in Los Angeles
Foto: Mike Blake

U četvrtak je bila službena premijera pete sezone serije u Los Angelesu, a Millie je pozirala s kolegom Davidom Harbourom. To je iznenadilo mnoge, s obzirom na to da je Daily Mail 1. studenog pisao o Browninoj tužbi protiv kolege Harboura, u kojoj se navodno nalaze "stranice i stranice optužbi".

MILLIE BOBBY BROWN FOTO Imala je tek 12 godina kad ju je Stranger Things proslavio: Evo kako se mijenjala 'Eleven'
FOTO Imala je tek 12 godina kad ju je Stranger Things proslavio: Evo kako se mijenjala 'Eleven'
Premiere for the final season of the television series "Stranger Things" in Los Angeles
Foto: Daniel Cole

- Millie Bobby Brown podnijela je pritužbu zbog uznemiravanja i zlostavljanja prije nego što su počeli snimati posljednju sezonu. Istraga je trajala mjesecima - rekao je izvor za Daily Mail.

IZGLADILI ODNOS? Nakon optužbi: David Harbour i Millie Bobby Brown zajedno na premijeri Stranger Thingsa
Nakon optužbi: David Harbour i Millie Bobby Brown zajedno na premijeri Stranger Thingsa

Britanska glumica, koja je u braku s Jakeom Bongiovijem, navodno je imala predstavnika uz sebe tijekom snimanja pete i posljednje sezone.

Premiere for the final season of the television series "Stranger Things" in Los Angeles
Foto: Daniel Cole

Inače, Millie je u intervjuu za Vogue, objavljenom ovog utorka, otvoreno govorila o, kako kaže, nadzoru s kojim se suočavaju slavne osobe. Rekla je kako su mediji opsjednuti njenim izgledom te izgledom njenih kolega. Navela je primjere kritika s kojima se svakodnevno suočava.

- O, moj Bože, što je učinila sa svojim licem? Zašto je postala plavuša? Izgleda kao da ima 60 godina - govorila je o komentarima koje prima od medija.

