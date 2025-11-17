Miloš Biković s predstavom 'Laž' u studenom u Rijeci i Zagrebu

Ljubitelje kazališta u Rijeci i Zagrebu krajem studenog očekuje prava poslastica - predstava “Laž” Beogradskog dramskog pozorišta koja gostuje 24. studenog u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u Rijeci te 25. studenog u Kinu SC u Zagrebu.

Obje izvedbe su rasprodane, dok je u Rijeci otvoren dodatni termin u istom danu. Karte za dodatnu riječku izvedbu dostupne su na mojekarte.hr.

Foto: Dragana Udovičić

U glavnim ulogama su filmske zvijezde Južnog vjetra, Miloš Biković i Miodrag Radonjić, koji uz kolegice Tamaru Krcunović i Jelisavetu Teodosić, pred publiku donose “Laž”, dramu oskarovca Floriana Zellera u režiji Nikole Ljuce. Riječ je o višeslojnom komadu s elementima komedije, smještenom u svijet bračnih odnosa, mogućih ljubavnih trokuta i navodnih preljuba, fokusiranom na dva naizgled skladna para.

Serija zapleta, neočekivanih preokreta i raspleta bez kraja oblikuje radnju u kojoj publika cijelo vrijeme ne zna gleda li istinu ili niz vješto ispričanih laži. Žanrovski bogata, predstava počinje gotovo vodviljski, kao komedija, a zatim iznenada prelazi u ozbiljnu dramu ili melodramu, s iznenađenjima koja ostavljaju bez daha.

Foto: Dragana Udovičić

- Ova predstava, i sam naziv govori, ima za glavnu temu manifestaciju čovjeka i njegovu projekciju uljepšanog lika. Ali ispod te komedije, kad se zagrebe, otkrivamo tragični položaj čovjeka koji se pomoću laži pokušava izboriti. Ovo je priča o muško-ženskim odnosima, muško-muškim odnosima i o prijateljskim odnosima, ali i o odnosu čovjeka prema samom sebi… Ljudi će se nekad smijati zato što je smiješno to što gledaju, ali češće će se smijati zato što prepoznaju situacije iz života - kaže Miloš Biković.

Foto: Dragana Udovičić

Inače, predstava” Laž” postala je fenomen Beogradskog dramskog pozorišta, s čak petnaest rasprodanih repriza još prije same premijere.