Miloš i Šime otkrili nam što im je 'Gospodin Savršeni' donio: 'Ugrabio sam svoju sreću...'

Nakon povratka s odmora na bajkovitom Baliju, s kojeg je dijelio zavodljive kadrove s Majom Šuput, prošlogodišnji Gospodin Savršeni, Šime Elez, otkriva nam kako je doživio 2025. godinu nakon sudjelovanja u showu koji ga je lansirao u zvijezde, do zvijezde koju danas ljubi.

Prošla sezona showa "Gospodin Savršeni" bila je izrazito uzbudljiva, a jedan od razloga je i to što smo imali dva Savršena. Jedan od njih bio je Splićanin Šime Elez a drugi Beograđanin Miloš Mićović. U konačnici emitiranja projekta oba su izabrala svoju pobjednicu, no nakon showa niti jedan od njih nije s tom damom ostvario romantičnu vezu.

- U projekt sam ušao iz čiste znatiželje i želje da isprobam nešto potpuno drukčije. Nisam tip koji bježi od izazova, a 'Gospodin Savršeni' bio je baš to, izazov koji te izbaci iz rutine. S vremenom me stavio i pred situacije koje nisam mogao ni zamisliti ni isplanirati. Opisao bih to kao intenzivno, zabavno i vrlo poučno iskustvo koje te natjera da upoznaš sebe na novi način - otkrio je zgodni Splićanin razloge zbog kojih se prijavio u show.

Zagreb: Predstavljanje nove sezone RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Podsjetimo, Šime je izabrao Vanju Stanojević, s kojom je smatrao da su se iskreno povezali, no već dan nakon okončanja emitiranja stvari su krenule nizbrdo.

- Jednostavno, već sljedeći dan došlo je do nekih promjena u ponašanju. Prestanak, potpuni nestanak komunikacije, a ja nisam netko tko stvari forsira. Nikog ne treba vući za rukav i, prosto, ako ne postoji volja za komunikaciju i rješavanje situacije, ne treba forsirati - svojedobno je izjavio Šime.

Vanja je potom vrlo brzo otvoreno i pomalo ogorčeno na društvenim mrežama objavila da između njih nema ništa.

- Ako netko nije džentlmen, to ne znači da ja nisam dama. Pobjednica sam i to ću zauvijek biti, ne zbog 'Gospodina Savršenog' nego zbog sebe, svojih kvaliteta i svega što predstavljam. Pobjeda mi nikad nije zavisila od nekoga drugog nego od mene same. Istina uvijek nađe svoj put, i sad kad je sve izašlo na vidjelo, osjećam potrebu da i ja kažem svoje. Osoba koja me u showu 'izabrala' samo je dio prošlosti, netko tko je vlastitim postupcima izgubio mnogo, najviše obraz. To nije moj teret nego njegov. Nikad nismo bili zajedno nakon showa, niti ćemo ikad biti. On je napravio svoje izbore, ja imam svoj put. Želim mu sve najbolje, ali vas molim samo jedno: nemojte me više povezivati s njim. Priča je završena - poručila je tad Vanja.

Foto: Instagram

Šarmantni Šime tako u showu nije našao ljubav svog života, no početkom srpnja prošle godine počela su šuškanja kako je sreću našao u naručju 18 godina starije Maje Šuput. Maja se od Nenada Tatarinova službeno razvela krajem ožujka, nakon šest godina braka.

Strastvena kemija između Šime i Maje bila je očita nakon objave spota za Majinu pjesmu "Nisam ja za male stvari", u kojoj golišavi Šime zavodi seksi Maju. Njihova kemija pred kamerama izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, a šuškanja su postala sve glasnija kako se Šime sve češće pojavljivao na događanjima iz njenog privatnog života.

Da njihova prisnost nije samo gluma za snimanje spota, otkrili su ljetos čitatelji 24sata snimivši ih kako dijele nježnosti na palubi jahte nedaleko od Brača, gdje su se međusobno hranili i voćem. Intenzivno su se družili tijekom ljeta, a Šime joj je pravio društvo na njezinim gažama. Rujan je donio Majino rođendansko slavlje, na kojem su sami snimili i jedan od prvih javnih poljubaca. Šime je, kako je sama izjavila, tad pjevao "kao da sutra ne postoji".

Foto: Instagram

Dva tjedna kasnije sretni par u Splitu je proslavio i Šimin 27. rođendan, nakon čega je Šuput na Instagramu indirektno potvrdila njihovu vezu. Sve to vrijeme njih dvoje su nerazdvojni. Zajedno su uživali u mnogim događanjima i putovanjima, uključujući ono na egzotičnom Baliju, s kojeg su se vratili prije nekoliko dana.

- U showu nisam našao trajnu partnericu, ali nisam ni očekivao da će se život odvijati po 'scenariju'. Nakon showa sam se fokusirao na sebe i stvari koje me ispunjavaju, a trenutačno sam na dobrome mjestu - rekao nam je Šime na upit je li nakon showa pronašao ljubav.

“Gospodin Savršeni" mu je, kako kaže, otvorio mnoga vrata, a godina nakon emitiranja donijela mu je mnoge poslovne, ali i privatne zadovoljštine.

- Show mi je apsolutno otvorio neka vrata koja možda inače ne bih tako brzo otvorio, ako uopće i bih. Ljudi su me upoznali, vidjeli tko sam i to je poslije dovelo do novih angažmana, od lifestyle kampanja do voditeljskih prilika. U konačnici, zadovoljan sam zato što mogu stvarati sadržaj, komunicirati s ljudima i graditi osobni brend. Godina je bila puna, i poslovno i privatno. Poslovno sam se bacio u sasvim nove vode, otvorio obrt, radio kampanje, putovao, snimao, stvarao, okušao se na novim poljima... Privatno je bilo svega, i dobrog i izazovnog, a sve me to izgradilo. Trenutačno radim na novim projektima, uključujući jedan koji mi je poseban gušt, gdje bi me ljudi mogli doživjeti u potpuno novom izdanju - tajnovito otkriva Elez.

Foto: Instagram

Najbolji savjet koji bi udijelio "Savršenima" iz nove sezone showa, čije emitiranje počinje uskoro na platformi Voyo, a potom i na RTL-u, jest taj da budu svoji.

- Zvuči kao klišej, ali u takvom se formatu sve vidi. Ne pokušavajte glumiti verziju sebe za koju mislite da će se svidjeti drugima. Opustite se i ne shvaćajte sve preozbiljno. I da, uživajte u procesu, jer kad završi, shvatite koliko je zapravo bilo posebno - kaže Šime, koji je i nakon showa ostao u kontaktu sa svojim "suparnikom" Milošem Mićovićem, s kojim se družio u mnogim gradovima diljem Hrvatske.

Naime, iako na početku emitiranja Šime nije znao da još jedan muškarac ulazi u show, zbog čega je produkcija bila u strahu kako će to prihvatiti, dogodilo se suprotno - Šime je tu odluku odmah prihvatio i istaknuo kako mu je drago da će s još nekim dijeliti iskustva s Rodosa, a njihovo prijateljstvo nastavilo se i nakon showa.

Split: Šime Elez čestita rođendan Maji Šuput | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Markantni Beograđanin svoju posljednju ružu u finalu dao je Maidi Ribić, no ni njihov odnos nije imao sretan kraj.

- Postojale su tu druge okolnosti i neko moje opažanje njezina ponašanja koje se promijenilo već sljedeći dan. Ja sam se uvijek, pa tako i u ulozi Gospodina Savršenog, vodio osjećajima i tako se ophodim u odnosima - objasnio je srpski model, glumac i pjesnik, priznajući da je bio razočaran, ali i zahvalan na iskustvu.

Sa svojom odabranicom nije ostao u kontaktu.

U projekt se prijavio iz znatiželje, a cijelo iskustvo ostalo mu je u lijepom sjećanju.

- 'Gospodin Savršeni' izgledao je kao dobar izazov i izlaz iz zone komfora, želio sam se upustiti u tu avanturu, da vidim što mi može donijeti, usuditi se probati naći ljubav u takvim okolnostima jer ipak naposljetku vjerujem da je sve moguće. Toliko toga imam u sjećanju, sjećam se gotovo svake minute provedene na Rodosu, sa svim sudionicima i ljudima iza kamera. Toliko zabave, smijeha, emocija... Ulazak u vilu bio je zaista nekako poseban, dolazak tamo i početak svega, upoznavanje sa Šimom i poslije druženje, bilo je svakakvih situacija na snimanju, kao ugriz deve itd... - prisjeća se Mićović.

Foto: Instagram

Kao i Šimi, sudjelovanje u showu donijelo mu je mnogo dobroga te godinu ispunjenu novim poslovnim prilikama, zadovoljstvom i uspjehom.

- Sudjelovanje u 'Gospodinu Savršenom' donijelo mi je dosta posla i dosta novih kontakata i prijatelja. Proširilo se na cijelu regiju, što je vrlo lijepo. U svakom slučaju, sve super. Ja sam netko tko se uvijek osvrne na dobre stvari. Bilo je toliko dobrih stvari, kad sam uspio spojiti posao i zadovoljstvo, druženje, lijepa mjesta... Godina iza nas zaista mi je bila sjajna. Nastavio sam raditi sve kao i prije showa, samo ima svega više. Imam u planu još nekoliko stvari, ali o tome kada dođe vrijeme - kaže Miloš, koji je i dalje slobodan.

- Meni nakon tog nekog 'emotivnog otvaranja' treba vremena da se opet upustim u takvo nešto, vjerujem da će se uz pravu osobu to dogoditi kad naiđe - iskreno kaže bivši Gospodin Savršeni, kojem je u partnerskim odnosima najvažnija iskrena komunikacija, bez nagađanja.

Foto: PROMO

Fokusiran je na poslovne i životne ciljeve, ali otvoren je za novu ljubav, Miloš je i dalje posvećen manekenstvu, glumi, pisanju i treniranju, ali i novim ciljevima koje želi ostvariti. Nedavno je izdao treću zbirku poezije, "Ukus svemira", a inspiraciju za pisanje crpi iz svojih životnih iskustava, emocija, sreće i tuge.

Sudionicima nove sezone showa koji ga je proslavio i u Hrvatskoj poručuje da se opuste i uživaju.

- Neka uživaju u putovanju koje je pred njima i u svemu što donosi. Sretno! - zaključuje