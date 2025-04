Miloš otkrio što se dogodilo s Maidom: 'Prešutjela mi je neke stvari, nije mi se uopće javljala'

Šime Elez i Miloš Mićović gostovali su u 'Podcast Inkubatoru' gdje su progovorili o djevojkama iz showa. Miloš, koji je odabrao Maidu Ribić, otkrio je detalje o njihovom odnosu, ali i kako se osjećaju u trenucima odluke.

- U isto vrijeme se osjećaš lijepo zbog te osobe koju si izabrao, ali i grozno zbog te osobe koju si poslao kući jer si do prije nekoliko sati bio s tom osobom, podijelio neke trenutke... Ne možeš reći neke stvari, ne možeš reći niti da niti ne. Naime, i druga strana želi saznati što će se dogoditi na kraju, nitko ništa ne očekuje pa si i ti tu donekle zbunjen - ispričao je Miloš, prenosi RTL.

Foto: RTL

On se, otkrio je, vodio 'nekim unutarnjim glasom' zbog čega se na kraju i odlučio za Maidu. Tada je sve bilo u redu i slavili su, ali onda je napravio nešto što mu je ona, čini se, zamjerila.

- Rekao sam joj u jednom trenutku da se osjećam loše jer sam Barbaru poslao kući - otkrio je i dodao kako je očekivao više razumijevanja od Maide.

- Računao sam da ćemo mi imati vremena da razgovaramo o svim stvarima i što se dogodilo i nije dogodilo i tako dalje. Čini mi se da mi je u neku ruku Maida zamjerila tu izjavu i što sam uopće to spomenuo - rekao je.

Foto: RTL

- Ne pričamo više o emocijama nego sam se stvarno osjećao loše jer sam neku poslao kući. Nakon tog sam imao osjećaj da sam u priči s drugom osobom, nastupila je neka promjena. Da ne ulazim previše u detalje što se tu dogodilo, ali neki moj instikt, kao onaj koji sam imao u showu, bio je da ne trebam siliti stvari. Nisam netko tko će nekoga vući za rukav - dodao je Miloš.

Istaknuo je kako je nastala neka 'čudna atmosfera'.

- Kad smo se rastali, sve je to nekako bilo na brzinu, imali smo neku blagu komunikaciju, bila je priča da ćemo pokušati, a onda mi je Maida neke stvari prešutjela, nestala na nekoliko dana. Htjela je da je pustim, da joj treba malo vremena da se sabere, ja sam to poštovao. Rekao sam da sam uvijek tu da možemo razgovarati o svemu, prijateljski - objasnio je.

- Javio sam se i pitao je li dobro, no nije mi pokazala nikakvu volju za bilo kakvom komunikacijom, dalje nisam pritiskao. Htio sam da vrijeme ide pa je prošlo još 20 dana... Nakon mjesec dana mi se javila da pita što ćemo i kako, a ja sam već bio mišljenja zašto bismo sada komunicirali... Bez tog trenutka u kojem me nije niti pitala kako sam, jesam li dobro, bez ispričavanja i objašnjenja što se dogodilo - ispričao je.

Foto: RTL

- Sve emocije koje smo prošli tamo usmjerio sam na Maidu jer sam se odlučio za nju, ali opet nisam zatvorio taj neki krug s ljudima iz showa koji su mi stvarno bili dragi. Sa svima s kojima sam imao dobar odnos sam ga nastavio održavati. To je to, mislim da je to ljudski i korektno - zaključio je.