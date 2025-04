'Savršene' Laura i Vanja u svađi nakon showa?! 'Glumila mi je prijateljicu, sad pljuje po meni!'

Nedavno je završila četvrta sezona showa 'Gospodin Savršeni', a gledatelji su ostali pomalo razočarani kada se otkrilo da pobjednice showa nisu na kraju ostale sa 'Savršenima', Milošem i Šimom. Dapače, Vanja Stanojević koju je odabrao Splićanin Šime Elez, na društvenim mrežama objavila je prošlog tjedna objavu u kojoj je prozvala svog 'Savršenog'.

- Ako neko nije džentlmen, to ne znači da ja nisam dama. Pobjednica sam i to ću zauvijek biti – ne zbog ‘Gospodina Savršenog’, već zbog sebe, svojih kvaliteta i svega što predstavljam. Pobjeda mi nikada nije zavisila od nekoga drugog, već od mene same. Istina uvijek nađe svoj put, i sada kada je sve izašlo na vidjelo, osjećam potrebu da i ja kažem svoje. Osoba koja me je u showu 'izabrala' je samo dio prošlosti, neko tko je vlastitim postupcima izgubio mnogo – najviše obraz. To nije moj teret, već njegov. Nikada nismo bili zajedno nakon showa, niti ćemo ikada biti. On je napravio svoje izbore, ja imam svoj put. Želim mu sve najbolje, ali vas molim samo jedno – nemojte me više povezivati s njim. Priča je završena - napisala je Vanja u objavi uz koju je podijelila fotografiju sebe iz showa na kojoj drži ružu.

A čini se i kako nakon showa nije samo puknula ljubav, već i neki odnosi među djevojkama koje su tijekom snimanja provodile zajedničko vrijeme u vili na Rodosu. Vanju su na Instagramu pratitelji pitali za mišljenje o Lauri Prgomet, jednoj od kandidatkinja koja je odmah privukla pažnju i 'Savršenih', ali i gledatelja, no na kraju nije pobijedila.

- Koristeći svoje adute spašava žene od nekvalitetnih muškaraca. A šta ćeš, treba se i na tome zahvaliti - napisala je Vanja na Instagramu.

Foto: Instagram

Zatim su je pitali i hoće li otkriti što se dogodilo između nje i Laure, a Vanja je to na to kratko poručila: 'Nikad neće preboljeti to što nije pobijedila, eto što se desilo'.

Foto: Instagram

Laura joj nije ostala dužna. Podijelila je njezine 'storyje' te odgovorila na njih. Na Vanjinu izjavu o 'adutima', Laura je napisala: 'Adute... Ajde, tu me i pohvalila moja draga prijateljica! Ako treba instrukcije iz korištenja aduta, na raspolaganju sam kad me odblokira'.

Foto: Instagram

Na idući Vanjin odgovor, onaj o tome što se dogodilo između njih dvije, Laura je napisala:

- Ne znam ja tko se s kime nije smio čuti jer joj je bilo 'stres' gledati emisiju pa me i više puta blokirao pod raznim izgovorima. I meni bi bio stres gledati da 'moj' lik ludi za drugom ribom na očigled nacije.

Foto: Instagram

No, tu nije stala.

- Poštedite me glupih komentara. To što pouzdano znam da sam mu se najviše sviđala fizički (a i uvijek svima pohvali neke moje karakterne crte) uvijek naglasim kako sam ja slobodna. Ja se ne borim ovdje za muškarca, ja se borim s nesigurnom i nestabilnom osobom koja mi je glumila prijateljicu kako bi me eliminirala kao konkurenciju i dan danas pljuje po meni. Dok je tamo sa mnom jela iz istog tanjura i nije se odvajala od mene dok se ne upale kamere i tako u krug. I bojim se da ćemo tek vidjeti koliko je osoba nestabilna samo dok joj još malo pukne film, a vjerujte, fitilj joj je kratak - napisala je Laura i dodala:

- A i ne zaboravimo da se i dalje svi kače na mene jer sam pobrala najviše pažnje i od pobjednica i od finalistica - napisala je.

Foto: Instagram