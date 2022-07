Mimi Mercedez: 'Ženi se lakše probiti u svijetu repa, ali je teže zavrijediti poštovanje publike...'

Ja sam prvi put večeras na Exitu, ovo je najveći festival na kojem sam ikad bila, baš je lijepo osjetiti ovu energiju, predivno se osjećam, rekla nam je kroz osmijeh srpska reperica Mimi Mercedez (29) koja je nastupila prvu večer na poznatom festivalu koji se održava u Novom Sadu.

U Hrvatskoj ima puno obožavatelja, a otkrila nam je i da ju uskoro možemo očekivati u Zagrebu. Ove godine objavila je nekoliko pjesama te nam otkrila što joj je bila inspiracija.

- Život me inspirira, mislim da je to dužnost svakog repera. Kako odrastam i kako se mijenjam prenosim to u pjesmama. Tako se mijenja i moja glazba. Svoju glazbu od ranije vidim kao odraz hormona iz prošlosti, obožavam slušati sebe od prije. Kao da imam uvid u nečiji tuđi život - rekla nam je.

Pitali smo ju i kako je biti reperica na Balkanu.

- Ženama je puno lakše probiti se na ovom području u svijetu repa, ali je teže zavrijediti poštovanje. Puno pomognu i kolege što mi je bilo jako lijepo. Zavrijediti poštovanje mase je puno teže, ali na kraju sve bude okej - priznala je reperica.

Otkrila je i da na novom albumu ima i šest dueta sa reperima, ali nam kaže da sa hrvatskim zvijezdama dueti još nisu u planu.

