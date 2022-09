Minea istaknula vitke noge u minijaturnoj haljini, a pratitelji oduševljeni: 'Sve si ljepša!'

Sve si ljepša. Noge su ti top, a crvena ti sjajno stoji, hvalili su obožavatelji voditeljicu i pjevačicu Renatu Končić Mineu (44). Objavila je fotografije nastale nakon koncerta, a svi su gledali njezine atribute u minijaturnoj haljini na preklop.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Oduševljena Tarom. Hvala Ekipi festivala, bilo mi je predivno pjevati s vama - poručila je Minea.

Pozirala je u kratkoj crvenoj haljini na preklop koja je istaknula njezinu liniju, noge i taman ten. Kombinaciju je upotpunila zlatnim sandalama, decentnim nakitom te crvenim ružem.

Pjevačica je svojedobno otkrila kako liniju održava pravilnom prehranom te redovitim vježbanjem.

- Zadnjih godina znam što smijem jesti, a što ne. Nema nekih konkretnih dijeta, ali trudim se jesti zdravo. Uz to idem i na vježbanje tri puta tjedno otkako su se otvorile teretane. Prije toga išla sam tri puta tjedno na Jarun i kombinirala brzo hodanje s trčanjem. To me spašavalo u pandemiji, pronašla sam svoj ispušni ventil - rekla je Minea u intervjuu za Večernji list.

Nedavno je izbacila svoj novi singl Bio, Bio koji govori o prekidu s nevjernim dečkom, pa je povodom njezina predstavljanja progovorila i o svojem odnosu s bivšima.

- Pa ja u principu, to su ti sad možda neke godine, iskustvo... Ja ne mogu reći da ne bih otišla na piće. Svaki moj prekid u životu nikad nije završio ružno, možda je svatko otišao svojim putem, ali nikad nije bilo ružnih priča - rekla je u intervjuu za In Magazin.

