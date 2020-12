U studenom je sudjelovala na Me\u0111unarodnoj autorskoj kreativnoj konferenciji u Zagrebu, gdje se nije slo\u017eila s ministricom kulture Ninom Obuljen Kor\u017einek (50). Smatrala je da su mjere Vlade za pomo\u0107 glazbenicima u pandemiji potpuno proma\u0161ene. Tim povodom popri\u010dali smo s pjeva\u010dicom grupe Elemental i doznali njezino mi\u0161ljenje o virusu koji je obilje\u017eio 2020. godinu, situaciji u glazbi, \u017eivotu na relaciji Zagreb-Beograd, ali i o njezinoj velikoj ljubavi - poeziji.

Epidemiolo\u0161ke mjere sve su rigoroznije. Mislite li da su ljudi svjesni toga da nekome mogu ugroziti \u017eivot nedoli\u010dnim pona\u0161anjem tijekom pandemije?

Ima nas raznih. Neki vjeruju znanosti, neki vjeruju u vibracije, neki uop\u0107e ne vjeruju... Imamo jedan dru\u0161tveni, kolektivni dogovor da nosimo maske tijekom pandemije, jer se smatra da \u0107e to sprije\u010diti \u0161irenje zaraze. Mislim da bismo ga trebali po\u0161tovati, ako smo se ve\u0107 tako dogovorili, na osnovu znanstvenih dokaza o \u0161irenju virusa. No nasilno nametanje pravila pod svaku cijenu nikada nije dobro pro\u0161lo. Stvara se otpor tamo gdje ga ne bi trebalo biti. Postoje druge teme u kojima bismo trebali pokazati otpor \u2013 otpor prema korupciji, otpor prema malverzacijama, otpor prema nepotizmu, otpor prema \u017eelji da se manipulira \u017eenskim tijelom... A recimo, tu kao dru\u0161tvo ne pokazujemo otpor. Ne vidim da se prosvjeduje na ulicama zbog visokih poreza, malih pla\u0107a i korumpiranih politi\u010dkih elita. Taj dio selektivnog otpora mi je te\u0161ko shvatljiv, a ne to \u0161to nekoga smeta maska jer mu se ispod nje znoji brk.

Kakvo je va\u0161e mi\u0161ljenje o cijeloj ovoj situaciji oko korone? Kako o\u010duvati mentalno zdravlje u ovim trenucima?

Pandemija je pomogla da se neke stvari iskristaliziraju \u2013 na primjer, da poslo\u017eimo osobne liste prioriteta. I da utvrdimo koliko smo zaista solidarni, kao pojedinci i kao dru\u0161tvo. Da izmjerimo koliko se mo\u017ee vjerovati sustavu, stru\u010dnjacima ili znanosti. Da se poka\u017ee \u0161to je va\u017enije \u2013 profit, ekonomija ili ljudski \u017eivoti? I da utvrdimo koliko politika manipulira informacijama, pa \u010dak i brojem oboljelih ili mrtvih, ovisno o tome koliko je udaljen datum parlamentarnih izbora. Sva\u0161ta je tijekom pandemije iza\u0161lo na sunce. \u0160teta \u0161to je uvijek potreban ogroman tektonski pomak da bismo se trgnuli i stvari stavili u perspektivu. Ne znam ho\u0107emo li i\u0161ta nau\u010diti iz ovoga, \u201djednom kad sve ovo pro\u0111e\u201d? Ho\u0107emo li biti bolji ljudi? Na\u010din na koji ja \u010duvam svoje mentalno zdravlje u ovom svemu jest da se okre\u0107em onome gdje sam najvi\u0161e svoja \u2013 stvaranju.

Vi\u0111ate li roditelje, prijatelje? \u0160to vam najte\u017ee pada?

Roditelje vi\u0111am rje\u0111e nego prije pandemije i to je te\u0161ko probaviti jer smo jako povezani. Vi\u0111amo se mo\u017eda dva puta mjese\u010dno, ali se \u010dujemo telefonom pa nadokna\u0111ujemo izostanke. \u0160to se ti\u010de prijatelja, s njima sam se \u010desto vi\u0111ala, ve\u0107inom na otvorenom, a bend je \u010dak imao i probe. No kako je sve vi\u0161e ljudi oko nas bivalo zara\u017eeno, tako smo odlu\u010dili malo stati na loptu. To mi te\u0161ko pada jer volim svoj posao i volim muziciranje s drugima.

Predsjednica ste zagreba\u010dkog ogranka Hrvatske glazbene unije. Jesu li vam se kolege obra\u0107ale za pomo\u0107 s obzirom na to da nemaju nastupa? Kako bi to naj\u010de\u0161\u0107e zavr\u0161ilo?

HGU je jedna od rijetkih udruga koja je \u010dlanovima prisko\u010dila u pomo\u0107, u vrijeme prvog vala korone, i posegnula u Fond solidarnosti koji se godinama punio donacijama i djelomice iz \u010dlanarina. Nota bene, ovdje ne govorimo o pomo\u0107i slobodnim umjetnicima, nego glazbenicima koji su \u010dlanovi HGU-a, a muziciranje im je (bilo) primarni izvor prihoda bez kojeg su ostali. \u010cak je ovdje i Ministarstvo kulture napravilo dobar potez kad je dodijelilo financijske potpore krovnim umjetni\u010dkim udrugama, koje su onda (jer imaju logistiku i to\u010dne informacije) potporu distribuirale dalje, do onih kojima je najvi\u0161e trebala. Tu moram istaknuti i na\u0161e prijateljske udruge, HUZIP i HDS koje su tako\u0111er \u010dlanovima usko\u010dile kad je bilo potrebno - a u Zagrebu i potresno.

U studenom ste sudjelovali na Me\u0111unarodnoj autorskoj kreativnoj konferenciji u Zagrebu. Tada ste s ministricom kulture Ninom Obuljen Kor\u017einek raspravljali o aktualnim temama. Rekli ste da su mjere za pomo\u0107 glazbenicima proma\u0161ene. \u0160to bi se trebalo napraviti po vama ve\u0107 sutra, a \u0161to je trebalo jo\u0161 ju\u010der?

Pitala sam ono o \u010demu svi \u0161apu\u0107u, a malo tko \u0107e re\u0107i naglas - za\u0161to umjetnicima od lipnja nadalje nije omogu\u0107eno apliciranje za financijske potpore. Projekti koje je Ministarstvo kulture ponudilo ne mogu pomo\u0107i da premostimo period u kojem ne mo\u017eemo raditi i u kojem nam je posao pao za 100%. Treba pitati resornog ministra \u0161to je do sada napravio za svoj resor i ljude koji ga \u010dine. Postavljati pitanja osobama koje su na odgovornim pozicijama je nu\u017enost - koliko god se ta pitanja \u010dinila \u2018\u0161kakljivima\u2019. Prestanimo mistificirati posao politi\u010dara. Ministrica se mora zalo\u017eiti kod premijera Plenkovi\u0107a za svoj resor i osigurati financijske potpore, na koje pravo imaju svi drugi sektori rada koji su pogo\u0111eni pandemijom.

Znate li nekog tko uop\u0107e vi\u0161e nema prihoda zbog cijele ove situacije? Od \u010dega sad \u017eivi?

Mnogo ljudi kojima je izvedbena umjetnost jedini izvor prihoda moralo je potra\u017eiti drugi posao ili se nekako druga\u010dije sna\u0107i. Izvedbena umjetnost (muzika, kazali\u0161te, ples), a koja nema dr\u017eavnu ili gradsku potporu nego se oslanja na vlastitu organizaciju doga\u0111anja po filozofiji \u201dkoliko ulaznica proda\u0161, toliko zaradi\u0161\u201d, bilje\u017ei pad od 100%. \u010cak i tijekom ljeta kada su brojke bile pitomije nego danas, nastupa je bilo malo \u2013 neusporedivo manje nego lani. U jesen, neki su se organizatori usudili organizirati koncerte, no covid redari \u201dzalijepili\u201d su im kazne od 30.000 kuna, zbog \u201dnepo\u0161tivanja mjera\u201d. Pa tko bi normalan nakon toga svega uop\u0107e po\u017eelio organizirati doga\u0111anja? Da ne spominjemo da i publika ima zadr\u0161ku \u0161to se ti\u010de povratka ispred pozornica: na\u0161 posao jest da povezujemo ljude, da ih opustimo, da pjevaju s nama i u\u017eivaju. Te\u0161ko je to ostvariti s distance. \u00a0

\u0160to je s Elementalom? Koliko ste nastupa imali ove godine i/ili koliko ih je otkazano zbog pandemije?

Posljednji put smo zajedno muzicirali u o\u017eujku, kada smo nastupili u emisiji \u2018Tri boje zvuka\u2019 na RTS-u u Beogradu. Bilo je nekih indicija da \u0107e se svirke odr\u017eati tijekom ljeta, no s obzirom na to da smo regionalni bend, bilo je financijski neodr\u017eivo platiti PCR test za sedam muzi\u010dara samo kako bismo pre\u0161li granicu i oti\u0161li svirati u Sloveniju, Srbiju ili Makedoniju. Na jesen zakazani su nam bili nastupi, me\u0111utim, nakon kazni od 30.000 kuna koje su kolege i organizatori dobili od covid-redara, sve je otkazano.

Mo\u017eete li stvarati (pisati pjesme, poeziju) dok je ovakva situacija ili vas to zapravo dodatno motivira?

Mogu i stvaram. Ima trenutaka kada sam demotivirana jer bez prezentiranja onoga \u0161to stvori\u0161 i bez publike, tvoje je djelo samo slovo na papiru. Za sada nam je dovoljno komunicirati s publikom i digitalno, no ne znam koliko \u0107e dugo to biti interesantno. Ni\u0161ta ne mo\u017ee zamijeniti blizinu druge osobe kojoj prenosi\u0161 svoje pjesme i stihove. U krajnjem slu\u010daju, zato uvijek preferiram klubove umjesto velikih dvorana \u2013 odnos s publikom je u klubovima neposredan i blizak.

Bojite li se za svoju egzistenciju?

Ne. Citirat \u0107u Balade Petrice Kerempuha: \u201cNigdar ni tak bilo da ni nekak bilo\u201d. Pre\u017eivjet \u0107emo. Kad je udario zagreba\u010dki potres, napisala sam pjesmu \u201dPismo\u201d koju sam isti dan uglazbila na gitari i stavila na svoju Facebook stranicu \u201dRemi na internetima\u201d, a koja govori upravo o tome kako \u201dnismo sami\u201d, kako imamo jedni druge i kako \u0107emo pre\u017eivjeti sve. Mi ljudi \u010desto nemamo pojma koliko smo sna\u017eni i izdr\u017eljivi i podcjenjujemo se. Pu\u0161tamo strahovima da cvatu i paraliziraju nas. O tome pjevam u pjesmi \u201dNe\u0161to glasno\u201d na na\u0161em novom albumu ILICA. Strofu po\u010dinjem sa stihom \u201dkad se boji\u0161 \u2013 ne postoji\u0161\u201d.

Pi\u0161ete poeziju i dosad ste je objavljivali samo na Facebooku, a od ovog ljeta stihovi se nalaze i u zbirci pjesama \u2018Masarykova\u2019. Kako to da ste se odlu\u010dili ukori\u010diti va\u0161e misli?

Prvotni impuls do\u0161ao je od \u010ditatelja koji su s veseljem pratili moje objave na Facebook stranici \u2018Remi na internetima\u2019. S obzirom da su me stalno ispitivali \u2018Remi, kad \u0107e zbirka\u2019, odlu\u010dila sam da im je ponudim. \u2018Masarykova\u2019 je moja prva zbirka poezije, objavljena je u lipnju ove godine, u nakladi VBZ-a, pod uredni\u010dkom palicom Marka Poga\u010dara.

Istaknuli ste da obo\u017eavate \u010ditati. Kako birate koju \u0107ete knjigu idu\u0107u listati? Ide li to po preporukama prijatelja ili \u0161kicate na nekim provjerenim platformama?

Najvi\u0161e volim zaglaviti u knji\u017enici. Mogla bih satima prelaziti o\u010dima i prstima preko hrbata knjiga, biraju\u0107i \u0161to \u0107u idu\u0107e \u010ditati. Trenutno se dru\u017eim s \u201dThe city of girls\u201d, Elizabeth Gilbert, ali moram priznati da je ne\u0107u preporu\u010diti dalje \u2013 stil pisanja je \u010dista desetka, ali radnja me ne vodi nikamo. Ono \u0161to \u0107u svesrdno preporu\u010diti jest Senka Mari\u0107 \u201dKintsugi tijela\u201d i Ivan Tokin \u201dMolekuli\u201d. Neke knjige mi preporu\u010de prijatelji, a neke dobijem na poklon \u2013 \u010desto to budu naslovi koji su trenutni hitovi! Kad biram sama, biram u antikvarijatu, i to naj\u010de\u0161\u0107e neka provjerena imena koja volim. Sa Slavenkom Drakuli\u0107 i Dubravkom Ugre\u0161i\u0107 \u010dovjek ne mo\u017ee pogrije\u0161iti.

Sudjelovali ste u glazbenom showu \u201cZvijezde pjevaju\u201d, \u0161to vam se posebno svi\u0111a oko te emisije?

Najvi\u0161e sam u\u017eivala u emisijama koje su i\u0161le \u201du\u017eivo\u201d, jer se adrenalin kod svih nas mogao opipati! Kad emisija takvog kalibra ide u\u017eivo, mo\u017ee\u0161 promatrati koliko je truda i rada ulo\u017eeno u njezino planiranje, ali i izvedbu. Barbara Kolar i Du\u0161ko \u0106urli\u0107 koji klikaju kao dobro nauljeni \u0161vicarski mehanizam, mentori koji pogledima bodre svoje kandidate, kandidati kojima klecaju koljena i drhti glas, bend i prate\u0107i vokali koji savr\u0161eno to\u010dno prate svaki muzi\u010dki broj... A pritom, iza svog tog dojma, ogroman je sustav snimatelja, tonaca, \u010dista\u010da, rasvjetljiva\u010da, koji neprimjetno \u010dine da sve klizi kao podmazano. Mravinjak. Bilo je lijepo, i ja sam odlu\u010dila stati kad je bilo najbolje. \u00a0

Imate li osje\u0107aj da ste nekad prestrogi, s obzirom da gledatelji odmah reagiraju nakon nastupa da ste 'hard to please'.\u00a0

Na fakultetu sam odabrala profesorski smjer pa su me nau\u010dili kako da u\u010denju i edukaciji pristupim pedago\u0161ki i metodi\u010dno. Moj ideal je \u201dstrogo, ali po\u0161teno\u201d. Tra\u017eim puno od kandidata, ba\u0161 kao \u0161to bi publika tra\u017eila puno od profesionalnih muzi\u010dara. Za mene, uloga \u017eirija jest da ponudi savjet i oblikuje kandidata amatera, kako bi se on ili ona \u0161to vi\u0161e pribli\u017eili razini umje\u0161nosti jednog profesionalca.





Vidjela sam da ste na Facebook profilu objavili da ste imali problema s hejterima, koju vas ni ne poznaju, a pisali su gnjusne komentare u inbox. Kako se rije\u0161iti takvih?

\u010cim sam o tome progovorila u javnosti, prijete\u0107e poruke su prestale stizati u inbox. \u010cini mi se da to nisu bili hejteri nego kukavice koje se skrivaju iza izmi\u0161ljenih imena. Bilo je i nekih neonacisti\u010dkih simpatizera iz marginalnih politi\u010dkih inicijativa, no ne bojim se \u2013 zato postoje prijave policiji. Govor mr\u017enje ne\u0107u nikada tolerirati!

Kakvi ste kad se zaljubite? \u0160to je za vas ljubav?

Ljubav je kad mi ode\u0161 po \u010da\u0161u vode a ba\u0161 ti se ne da.

