DIVLJE PČELE

Mirjana je presretna što je Vice zaručio Terezu, a Čavka pati zbog novosti, ostaje tužan...

Piše 24sata,
Foto: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' večeras donosi nova, uzbudljiva događanja u Vrilu. Rajka razgovara s Mirjanom i Antom o prosidbi pa im otkriva da bi ona razmislila više puta o Vicinoj ponudi.

Nove epizoda 'Divljih pčela' na male ekrane večeras donosi preokrete, uzbuđenja i neočekivane situacije. Čavka i Vice suočavaju se u staji, a povrijeđeni Milan ne skriva svoje osjećaje prema čovjeku koji je zaprosio Terezu. Kada mu Vice kaže što se dogodilo, Čavka ostaje tužan i bijesan. Rajka razgovara s Mirjanom i Antom o prosidbi pa im otkriva da bi ona razmislila više puta o Vicinoj ponudi. Slaže se i Ante, ni njemu se Vice ne sviđa, no smatra i da je dobra partija za Terezu. "Žao mi je što nisi imala svoje djece Rajka, da im preneseš tu svoju mudrost", povrijedila je Mirjana okrutnim riječima Rajku. 

Foto: RTL

Domazet spletkari sa Šušnjarom zbog ministarstva i Katinih polja. Za to vrijeme, Jakov traži Katu na njezinim poljima i doznaje da je ona otišla u Split. Tijekom razgovora sa Stipanom, sve je sumnjičaviji oko Domazeta i žalbe zbog polja.  

Teodora i Luce u razgovoru komentiraju svadbu, a Teodora joj otkriva da je tužna što nisu pozvani na svadbu. Nekad se, kaže, razmišlja što joj je trebao dolazak u Vrilo. Cvita, s druge strane, cvjeta od sreće, posebno kada joj u posjetu stiže Zora.  

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u! 

