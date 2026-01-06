Dok se jedni svađaju, drugi su spremni za priznanja u 'Ljubav je na selu': 'Zaljubila sam se'

Na romantičnim putovanjima svi su parovi našli zajednički jezik, osim Ankice i Roberta, koji i dalje odbija pokazati bilo kakvu prisnost i vrijeme najradije provodi sam u sobi. Ankica više ne može sakriti razočaranost i sve otvorenije pokazuje ljutnju.

- Ja ne vidim da je to romantično putovanje, nijednu gestu on nije pokazao. Taj naš odnos je čisto poslovan - zamjerila je pa otkrila kako je uvjerena da se i dalje čuje s kandidatkinjom Sanjom:

'Mislim da se on ipak odlučio za nju, a ne za mene. Ali pod pritiskom svojih prijatelja, ipak je odlučio povesti mene i sad se on lomi'.

- Ako ona misli da sam ja sa Sanjom u kontaktu, tu je pogriješila - kazao je, dok je Ankica očekivala isključivo istinu, kakva god ona bila.

- Reci, idemo odraditi to romantično putovanje i ne moramo se nikad više vidjeti u životu! - rekla je.

Foto: RTL

Ipak, zajedničku točku tog dana našli su u adrenalinu pa su se uputili na vožnju buggyjem po otoku. Odlučili su razriješiti nesporazum od jutra, a Ankica ga je još jednom pozvala na veću odlučnost i iskrenost.

- Prijatelji su bili više na Ankičinoj strani nego na Sanjinoj. Zato sam je i odabrao i sad mi treba više vremena da vidim što će se dogoditi - priznao je nasamo na izjavama.

Najstariji farmer Željko je i dalje pucao od romantike i pohvala za svoju Nadu. Ovaj put, najiskusniji šarmer isplanirao je romantičnu večeru, a poklonio joj je i novu haljinu te je potpuno ostavio bez teksta.

- Oči su joj sijale od uzbuđenja kad je mene ugledala i ja nju - bio je zadovoljan Željko.

- Trenuci provedeni s njim bili su posebni, ali treba ipak još malo vremena - Nada se nije htjela ni na što obvezati.

Foto: RTL

U Rovinju, Dottie je Josipa E. odlučila još malo više upoznati s njezinim načinom života pa ga je podučila jogi uz more. Htjela je biti sigurna da će njih dvoje moći uživati što god radili, a on se prepustio u njezine ruke.

- Vidi, Dottie, što radim zbog tebe - zezao ju je, a ona mu je obećala da će mu se itekako iskupiti.

- Nisam očekivala da ću se zaljubiti kad sam došla u ovaj show... A evo me sad - Dottie je kazala.

Foto: RTL

Na Korčuli, Viki je bila zadovoljna koliko se Tomislav u njezinu društvu otvorio pa su mu tog dana birali outfit za šetnju. Ipak, njegova je nespretnost ponovno došla do izražaja pa si je krivo zakopčao košulju: 'Možda je to bio izgovor da bih mu ja zakopčala!'

Sve se nastavilo ribljom večerom uz more, a Viki mu je priznala da nije imala baš puno sličnih romantičnih gesta.

Foto: RTL

Golupčići Ksenija i Josip Đ. uživali su u šetnji, a umjesto u stare građevine, on je radnije gledao samo u nju i započeo razgovor o srodnim dušama.

- Imam osjećaj da se znamo više od sto godina - poručio je koliko mu je ugodno s njom.

Foto: RTL

U isto vrijeme, Dejan i Miljana prijateljski se druže na Braču i također uživaju u adrenalinskim aktivnostima pa su se tog dana odlučili za vožnju skuterom. Unatoč strahu, uhvatila se za svog farmera koji je dodao gas.

- Nadmašio si moja očekivanja. Uopće se nisam pokajala što sam došla - priznala je, no neka mišljenja ipak nije promijenila.

- On nije osoba koja bi mogla biti spremna za neku ljubav, on je više za avanture. Nije mi jasan. U jednom trenu je potpuno romantičan i emotivan, a u drugom je zatvoren i malo bezobrazan - dodala je.

Foto: RTL

Večer su završili koktelima i plesom, no Dejana je naljutilo što je više htjela plesati sama, bez držanja za ruke.

- On je kao dijete - poručila je Miljana.

Foto: RTL

Nova epizoda na rasporedu je već danas od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.