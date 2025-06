Mirjana Rakić ne odmara ni u mirovini: 'Novinarska strast ne da mira, a bez knjige ne mogu!'

Proslavljeni TV dvojac Mirjana Rakić i Drenislav Žekić rado su prihvatili poziv da nakon umirovljenja sudjeluju u HRT-ovu projektu "Zlatna liga", namijenjenom zlatnoj generaciji "65 plus". Legendarnoj novinarki svidjela se ideja da u paru sa Žekićem vodi navedenu emisiju, no i to što će opet susresti kolege s kojima je radila ili ih poznaje još iz vremena Televizije Zagreb.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+