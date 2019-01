Mirna Berend: 'Ucjenjivali su me da im budem ljubavnica...'

U ljepoti, sreći i radosti doista ne možeš rasti. Možeš rasti u samo jako teškim situacijama, rekla je Mirna Berend (52), bivša televizijska voditeljica u iskrenom intervjuu za RTL.

- Čini mi se da kako mi nije bilo dozvoljeno biti majka jednom djetetu jer ja poznajem sebe i svoju beskrajnu ljubav te bih zasigurno bila fokusirana na svoju obitelj pa tako i na dijete - rekla je Mirna koja je gubitak djeteta nazvala 'blokadom' u životu. To ju je toliko pogodilo da je jedva uspjela ponovno normalno živjeti.

- Nema onog koji me nije zeznuo. Oni koji me nisu mogli imati, koji su htjeli biti na mom radnom mjestu, koji su me ucjenjivali da budem njihova ljubavnica - ispričala je Berend. Nakon što se povukla s televizije vratila se u rodnu Petrinju gdje sada proizvodi kreme i nakit.

Osim gubitka djeteta, doživjela je još jednu tragediju. Prije šest godina, njezin dečko Dean Vujasinović preminuo je u snu u 30. godini.

- Danas u ogledalu vidim sretnu, 53-godišnju ženu koja je prebrodila jako teške trenutke, koja je ispunila sve svoje djevojačke snove, koja je iznosila sve te silne cipele, frizure i haljine. Sutra kada se probudite, budite bolji ljudi nego što ste bili danas. To je sve što je potrebno - zaključila je.