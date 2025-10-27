Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...

Bivša kandidatkinja četvrte sezone popularnog realityja danas redovito dijeli fotografije iz teretane, kao i zdrave i ukusne recepte. Sve ono što je u showu naučila, toga se i pridržava, a ranije je operacijama skinula kožu
Mirna Posavec bila je kandidatkinja četvrte sezone 'Života na vagi'.
Mirna Posavec bila je kandidatkinja četvrte sezone 'Života na vagi'.
U popularni show ušla je sa 135,1 kilograma.
Da se sa suvišnim kilogramima odlučila opako obračunati, dokazala je već u samom showu, gdje je ostvarila gubitak od 51,8 kilograma.
Tako se u finalu pojavila sa 83, 3 kilograma.
Na svom izgledu nastavila je marljivo raditi i izvan showa
Što se tiče njenog Instagram profila, ondje redovito objavljuje fotografije, na kojima vježba.
Usto, potpuno je promnijenila prehranu te redovito s fanovima dijeli zdrave i ukusne recepte.
Također, operacijama je skinula i višak kože.
