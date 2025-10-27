Obavijesti

I DALJE MARLJIVO VJEŽBA

Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...

Bivša kandidatkinja četvrte sezone popularnog realityja danas redovito dijeli fotografije iz teretane, kao i zdrave i ukusne recepte. Sve ono što je u showu naučila, toga se i pridržava, a ranije je operacijama skinula kožu
Mirna Posavec bila je kandidatkinja četvrte sezone 'Života na vagi'.  | Foto: RTL
