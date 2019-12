Mirna si ispunila želju: Prvi put robu kupila na ženskom odjelu

Od nefinalista četvrte sezone showa 'Život na vagi' najveći postotak tjelesne mase uspješno je skinula Mirna Posavec (28) te tako zaradila 'utješnu' nagradu u iznosu od 50 tisuća kuna, ali i novu liniju, koja joj zasigurno donosi neko novo samopouzdanje.

Foto: RTL

Studentica informacijske tehnologije ovih dana ima razloga za slavlje. Naime, kako piše RTL, Mirna je, prvi put u životu, bila u šopingu na ženskom odjelu.

- Ja nikada do sada nisam kupila nijedan odjevni predmet na ženskom odjelu, svi su bili na muškom, i to najveći brojevi. I ne samo majice, već i hlače. No, tu je bio isto problem jer su mi sve hlače bile predugačke pa sam često morala ići na prekrajanje - otkrila je Mirna svoje probleme prije ulaska u show, dodajući da je sada tome došao kraj.

Foto: Instagram

- Osjećam se prekrasno i ženstveno. Sretna sam osoba, evo kupila sam čak tri para traperica i to s visokim strukom! - ispričala je. Za Novu godinu, kako kaže, namjerava kupiti haljinu.

- Bit će mi to četvrta haljina u životu i bit će crvene boje, decentna, duga i uska da istaknem svoj novi struk i sve obline koje su bile do sada skrivene ispod viška kilograma - izjavila je Mirna dodajući da u 2020. namjerava završiti fakultet Informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu, ali je otkrila i nastavlja li trenirati istim tempom.

Foto: Instagram

- Uz fakultet, tu je i vježbanje, a cilj mi je do ljeta izgledati kao trenerica Maja, pa ćemo vidjeti - zaključila je Mirna koja će Novu godinu proslaviti u društvu bliskih prijatelja. Mirna se s viškom kilograma borila se od osnovne škole.

- Vrijeđali su me zbog debljine pa sam smatrala da nisam dovoljno dobra da vodim normalan život - prisjeća se. Prijelomni trenutak bio je kad više nije mogla izmjeriti tlak zbog male narukvice za nadlakticu.

