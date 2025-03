Mirna Zidarić nakon 30 godina na HRT-u: 'Idem na burzu rada. Kruže laži o iznosu otpremnine'

Sportska novinarka Mirna Zidarić jedna je od brojnih zaposlenika Hrvatske radiotelevizije (HRT) koji su prihvatili otpremninu u sklopu opsežnog plana restrukturiranja ove javne televizijske kuće. U razgovoru za Story, Zidarić se osvrnula na svoju dugogodišnju karijeru i podijelila planove za budućnost.

Nakon 30 godina rada na HRT-u, Zidarić priznaje da odluka o odlasku nije bila lagana, ali je s vremenom postala neizbježna.

Zadar: Sunset Sports Media Festival, panel The Game Changers: Leading women in sports | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

-Ta se odluka dugo kuhala jer nakon 30 godina nastane zamor materijala i čovjek se zaželi novih izazova. Nisam željela dodatnih deset godina stagnirati, ponavljati iste radnje, okružena istim ljudima jer nije bilo naznaka da će se stakleni strop dati razbiti. Sada se hrabro bacam u nove poslovne izazove i vjerujem da će mi to dati novi životni poticaj - rekla je Mirna za Story.

Nakon što su se pojavile informacije da je njena otpremnina iznosila 90 tisuća eura, Zidarić je odlučno demantirala te tvrdnje rekavši kako je to višestruko premašen realan iznos.





- Oni koji to komentiraju ne znaju temeljnu razliku između bruto i neto iznosa. Čak i kada to raščlanimo, ne dolazimo do iznosa moje otpremnine jer nisam u rangu visoko plaćenih djelatnika. Jer da jesam, vjerojatno ne bih ni odlazila. Iznos je, naravno, poslovna tajna, ali zabrinjavajuća je količina neistina koja se plasira kao činjenica. Ne zato što me to posebno pogađa, nego zbog medijske i kulture informiranja te ophođenja općenito - poručuje sportska novinarka koja nakon odlaska s HRT-a prema zakonskim propisima ožujak koristi za godišnji odmor tijekom kojeg se priprema i za nove izazove, a mora se javiti i na burzu rada - rekla je.

Zagreb: Novinarka HTV-a Mirna Zidari? | Foto: Marko Lukunic/ VLM/PIXSELL

- Svakako je to jedna od stanica kojom ću morati proći u procesu otvaranja planiranog obrta - kaže Zidarić i otkriva poslovne planove za budućnost.

- Planiram okušati se izvan zadanih okvira velikog sustava. Želim osnovati vlastiti obrt širokog spektra djelatnosti povezanih s televizijskom i video produkciju, kreiranjem sadržaja, moderiranjem konferencija i događaja. Možda pokrenuti podcast, pisati kolumne, uglavnom mnogo je kreativnih ideja - najavila je Mirna Zidarić.