Obavijesti

Show

Komentari 13
NASTUPA SUTRA

Ivana Knoll za 24sata je otkrila što priprema za Split i poručila: 'Puno toga još ne znate o meni'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Ivana Knoll za 24sata je otkrila što priprema za Split i poručila: 'Puno toga još ne znate o meni'
4
Foto: Instagramž
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Navijačica i DJ-ica će 'miksati' na stadionu Park mladeži, a veseli se što je u Hrvatskoj

Admiral

Split mi je definitivno jedan od najdražih gradova i uvijek mu se posebno veselim. Od publike ne očekujem ništa manje nego vatrenu atmosferu, rekla nam je Ivana Knoll uoči sutrašnjeg nastupa u Splitu na Rugby 7 Europskom prvenstvu na stadionu Park mladeži. Ovo će joj biti drugi nastup na Parku mladeži. Prvi put ondje je nastupila na Ultri, a sad se vraća kao headlinerica.

Najavila je i kako posjetitelje očekuje luda zabava.

- Energičan set kao i uvijek (smijeh). Bit će i malo navijačkog ritma, ipak je riječ o sportskom događaju. Cilj mi je da se svi dobro zabave i da atmosfera bude na vrhuncu od prve do zadnje pjesme - objasnila je DJ-ica.

USKORO STIŽE Ivana Knoll nastupat će u Splitu
Ivana Knoll nastupat će u Splitu

S obzirom na to da se veseli dolasku u Hrvatsku, pitali smo je bi li se ikad vratila živjeti u Hrvatsku.

- Nikad ne reci nikad. Trenutačno mi posao zahtijeva da sam većinu vremena u inozemstvu, između Miamija, Los Angelesa, Ibize i putovanja, ali Hrvatska će uvijek biti moj dom i mjesto kojemu se rado vraćam - kaže Ivana.

Uleta na nastupima ima mnogo, a pažnje joj ne nedostaje.

- Stvarno sam čula svašta i bilo je svakakvih muškaraca, tako da me danas malo što može iznenaditi - smije se Knoll i dodaje kako su uleti većinom predvidljivi. 

Glazba je ispunjava, a ljeto je puno putovanja radi nastupa.

- Radim ono što volim. Kad uživaš u poslu, onda su putovanja i nastupi zapravo dio uživanja. Naravno da ima umora, ali ne bih, iskreno, mijenjala ovakav život ni za što - ispričala je Knoll.

NESLANA ŠALA Pojavila se vijest da će Knoll nastupiti u Đakovu: 'Nije istina'
Pojavila se vijest da će Knoll nastupiti u Đakovu: 'Nije istina'

Pitali smo je i postoji li nešto što publika o njoj ne zna ili pogrešno percipira.

- Mislim da ljudi još ne znaju puno toga o meni. Malo tko zna da sam magistrica grafičke tehnologije, da sam svjesno odlučila ostaviti sigurnu karijeru iza sebe i krenuti od nule u DJ-ing i glazbenu produkciju. Ne vide koliko sati svakodnevno ulažem u rad, učenje i stvaranje glazbe, niti da sam sve što danas imam izgradila sama. Također, mnogi ne znaju da sam odbila ponude koje bi mi financijski potpuno promijenile život. Od milijunskih ponuda za OnlyFans do muškaraca koji su mi mogli osigurati lagodan život. Nikad me to nije zanimalo. Oduvijek mi je bio cilj sama izgraditi karijeru i biti u potpunosti neovisna, i upravo sam na to najponosnija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
FOTO Mika iz BB-a nakon promjene spola postao Ana: Evo kako izgleda u seksi rublju
IZAZOVNO IZDANJE

FOTO Mika iz BB-a nakon promjene spola postao Ana: Evo kako izgleda u seksi rublju

Mika Vasić prije 10 godina natjecao se u reality showu s bratom blizancem Gibom i roditeljima. Stekli su slavu i veliku popularnost, a braća su promijenila spol te se zovu Ana i Ivana
Tko je Dora Šitum, snaha Alke Vuice koja joj je rodila unuka?
SVESTRANA Slavonka

Tko je Dora Šitum, snaha Alke Vuice koja joj je rodila unuka?

Dora je supruga Alkina sina Ariana, a par je sad dobio prvo dijete
FOTO Oprez, jako vruće! Nives pokazala guzu: 'Samo prirodno'
ODUŠEVILA U BIKINIJU

FOTO Oprez, jako vruće! Nives pokazala guzu: 'Samo prirodno'

Nives Celzijus snimila se na plaži u Poreču, a njezini pratitelji ostali su oduševljeni prizorima. Pozirala je na ručniku u narančastom bikiniju te je poručila - samo prirodno!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026