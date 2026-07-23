Ivana Knoll za 24sata je otkrila što priprema za Split i poručila: 'Puno toga još ne znate o meni'

Split mi je definitivno jedan od najdražih gradova i uvijek mu se posebno veselim. Od publike ne očekujem ništa manje nego vatrenu atmosferu, rekla nam je Ivana Knoll uoči sutrašnjeg nastupa u Splitu na Rugby 7 Europskom prvenstvu na stadionu Park mladeži. Ovo će joj biti drugi nastup na Parku mladeži. Prvi put ondje je nastupila na Ultri, a sad se vraća kao headlinerica.

Najavila je i kako posjetitelje očekuje luda zabava.

- Energičan set kao i uvijek (smijeh). Bit će i malo navijačkog ritma, ipak je riječ o sportskom događaju. Cilj mi je da se svi dobro zabave i da atmosfera bude na vrhuncu od prve do zadnje pjesme - objasnila je DJ-ica.

S obzirom na to da se veseli dolasku u Hrvatsku, pitali smo je bi li se ikad vratila živjeti u Hrvatsku.

- Nikad ne reci nikad. Trenutačno mi posao zahtijeva da sam većinu vremena u inozemstvu, između Miamija, Los Angelesa, Ibize i putovanja, ali Hrvatska će uvijek biti moj dom i mjesto kojemu se rado vraćam - kaže Ivana.

Uleta na nastupima ima mnogo, a pažnje joj ne nedostaje.

- Stvarno sam čula svašta i bilo je svakakvih muškaraca, tako da me danas malo što može iznenaditi - smije se Knoll i dodaje kako su uleti većinom predvidljivi.

Glazba je ispunjava, a ljeto je puno putovanja radi nastupa.

- Radim ono što volim. Kad uživaš u poslu, onda su putovanja i nastupi zapravo dio uživanja. Naravno da ima umora, ali ne bih, iskreno, mijenjala ovakav život ni za što - ispričala je Knoll.

Pitali smo je i postoji li nešto što publika o njoj ne zna ili pogrešno percipira.

- Mislim da ljudi još ne znaju puno toga o meni. Malo tko zna da sam magistrica grafičke tehnologije, da sam svjesno odlučila ostaviti sigurnu karijeru iza sebe i krenuti od nule u DJ-ing i glazbenu produkciju. Ne vide koliko sati svakodnevno ulažem u rad, učenje i stvaranje glazbe, niti da sam sve što danas imam izgradila sama. Također, mnogi ne znaju da sam odbila ponude koje bi mi financijski potpuno promijenile život. Od milijunskih ponuda za OnlyFans do muškaraca koji su mi mogli osigurati lagodan život. Nikad me to nije zanimalo. Oduvijek mi je bio cilj sama izgraditi karijeru i biti u potpunosti neovisna, i upravo sam na to najponosnija.