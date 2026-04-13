Miro Čabraja za 24sata: 'S Vojnim rokom smo baš pogodili'

Što se događa kad u vojarnu umaršira generacija odrasla uz društvene mreže, naviknuta na jogu, proteine i detox sokove, a dočekuju je vojna disciplina i hijerarhija? Odgovor na to pitanje daje predstava 'Vojni rok' Mire Čabraje, u kojoj igra i Domagoj Nižić. Premijera je bila u prosincu u Kazalištu Kerempuh, a nakon što se izvedba 25. travnja u Kinu SC rasprodala, dodan je i novi termin 5. svibnja. Sa Čabrajom, influencerom, glumcem i voditeljem razgovarali smo o predstavi, reakcijama publike i radu na društvenim mrežama.

Kako ste došli na ideju za predstavu 'Vojni rok'?

Generalno sam osoba koja prati trendove, kako u kazalištu, tako i na društvenim mrežama, i volim biti u toku s onim što se događa kod nas i u svijetu. Kada sam prvi put čuo da se vojni rok vraća u Hrvatsku, odmah mi je sinula ideja da je to odlična tema za kazališnu komediju. Reagirao sam brzo, jer nije bilo puno vremena, i kroz mjesec i pol pripreme nastala je predstava. Okupio sam tim i dogovorio premijeru u Kazalištu Kerempuh.

Je li vam bilo teže napisati ili igrati ovu predstavu?

Ideja i kostur predstave su moji, ali sam pisanje prepustio dramaturgu Leonu Zrili, s kojim sam prvi put radio. Jako sam sretan zbog te suradnje jer je dao veliki doprinos tekstu, što publika itekako prepoznaje. Njegov pristup humoru i način rada su mi se odmah svidjeli i vjerujem da ovo nije naša posljednja suradnja. A izvedbe uživo su uvijek novi izazov, s obzirom da je predstava interaktivna, uvijek imam dozu treme, ali one pozitivne koja glumca tjera da bude odgovoran prema poslu i publici.

Kako je došlo do suradnje s Domagojem Nižićem, zašto baš on za tu ulogu?

Domagoja sam prvi put gledao u filmu Dražen. Kasnije smo se upoznali i tada sam mu spomenuo da imam ideju za predstavu. Nekoliko mjeseci kasnije smo to i realizirali. Prvotna ideja bila je da tu ulogu igra komicar Vinča, ali zbog njegovog rasporeda to nije bilo izvedivo. Domagoj je u potpunosti opravdao povjerenje i odlično se snašao u ulozi.

Reakcije publike su očito jake, dvorane se pune. Što mislite da ljudi najviše prepoznaju u toj priči?

Reakcije su zaista odlične. Do premijere nismo znali što očekivati, ali nakon nje smo shvatili da smo “uboli”. Kombinacija aktualne teme, dobrog humora i dva potpuno različita lika je spoj koji je privukao publiku. Također, publika prepoznaje i interakciju, gotovo svaka moja predstava ima taj element i pokazalo se da ljudi to jako vole.

Je li vam bilo važno da, osim humora, ostane i neka poruka?

Definitivno. Svaka predstava treba imati poruku, iako će je svatko iščitati na svoj način. Nekima je to samo dobra komedija, drugima realna priča. Mi smo htjeli pokazati da su situacije iz predstave itekako moguće u današnjem vremenu.

Kako gledate na temu vojnog roka danas?

S obzirom na godine, nisam u situaciji da to osobno proživljavam, ali smatram da vojni rok može biti korisno iskustvo. Tko ima predispozicije i želju, mislim da bi trebao otići jer donosi nova znanja i vještine. U tom smislu ga podržavam.

Predstava je postala i viralna, vidimo milijunske preglede. Jeste li to očekivali ili vas je iznenadilo?

Bavim se društvenim mrežama i za sebe i za druge, pa smo i ovdje imali jasan pristup, odnosno strategiju. Znali smo da će lik influencera izazvati reakcije, pa i “hejt”, ali upravo to je dodatno poguralo viralnost. Ljudi su se prvo nasmijali videima, a onda saznali da je riječ o predstavi. Nisam očekivao baš ovakav odjek, ali sam imao osjećaj da će se nešto dogoditi.

Koliko vam društvene mreže pomažu kad je riječ o kazalištu i mislite li da je danas nužno spajati kazalište s digitalnim sadržajem da bi se došlo do publike?

Danas su društvene mreže jako važne jer su sve generacije prisutne online. Gotovo sva kazališta su aktivna, ali razlika je u pristupu. Mi smo odabrali svoj način i rezultati su vidljivi. Velik dio publike dolazi prvi put u kazalište upravo zbog sadržaja koji su vidjeli online, što mi je posebno drago. Tako da spoj kazališta i društvenih mreža u današnje vrijeme nije ništa čudno ili novo, samo je stvar pristupa i sadržaja.

Kako je uopće krenula vaša influencerska priča?

Moja influencerska priča krenula je za vrijeme korone. Tada nisam mogao igrati predstave i okrenuo sam se društvenim mrežama. Iako je to tada izgledalo kao loša situacija, pokazalo se kao dobra odluka. Društvene mreže su mi tada bile glavni izvor prihoda, a danas su mi i alat za promociju kazališta i to rado koristim.

Tko vam je publika i kakav sadržaj predstavljate?

Na početku sam radio humorističan i lifestyle sadržaj te putovanja. Danas je fokus više na mom poslu i kazalištu. Uvijek se trudim biti autentičan i prikazivati ono što stvarno jesam. Pritom, koristim društvene mreže kao alat za prezentaciju svog rada, ali i platformu na kojoj cu pratiteljima pružiti humoristican sadržaj.

Može li se od tog posla danas ozbiljno živjeti?

Može, ali uz puno rada, kontinuiteta i strategije. Društvene mreže mogu biti ozbiljan posao ako im se pristupi profesionalno. Influenceri nerado odgovaraju na ova pitanja, ali kad se ozbiljno baviš društvenim mrežama, možeš zaraditi i do 3-4 prosječne hrvatske plaće.

Vodite i emisiju 'Špica'. Kako je nastala ta priča?

“Špica” je nastala iz želje da kroz razgovor približim zanimljive ljude publici na jedan opušten i iskren način. Sadržaj koji sam stvorio u prve tri sezone dobro je prepoznat i praćen od strane publike i to mi je pokazatelj da imam osjećaj za viralno i da dobro biramo teme i goste. Naravno, sve to uz pomoć moje prijateljice i novinarke Josipe Rupić, snimatelja i ekipe iz režije HRT-a.

Po čemu birate goste, što vam je presudno - ime ili priča?

Nije presudno ime, nego priča. Važno mi je da osoba ima nešto zanimljivo za podijeliti. Tako smo kroz tri sezone ugostili i par paraolimpijaca kojima nitko drugi nije dao medijski prostor, dosta mladih izvođača koji traže svoje prilike. Sretan sam što imam priliku birati goste i dati prostor ljudima koji to zaslužuju.

Postoji li neki razgovor ili gost koji vam je posebno ostao u sjećanju?

Svaki razgovor nosi nešto svoje, ali uvijek najviše pamtim one u kojima se dogodi iskrena emocija i dobra energija, primjerice nedavno su gostovali brat i sestra blizanci Luciana i Andro Koren, dobitnici nagrade Ponos Hrvatska i puno drugih priznanja. Nama je pola sata intervjua definitivno bilo malo. Tako svestrani, uspješni i divni mladi ljudi. Definitivno su inspiracija i takve priče pamtim i trudim se da su što vidljivije.

Kako biste opisali svoj voditeljski stil, što vam je važno u razgovoru s ljudima?

Opušten, direktan i iskren. Važno mi je da se sugovornik osjeća ugodno i da razgovor teče prirodno. Trudim se pripremiti goste prije emisije, da budu što opušteniji u eteru i ispred kamera.

Koji su vam daljnji planovi?

Nastaviti razvijati predstavu “Vojni rok”, igrati što više izvedbi i raditi nove projekte, kako u kazalištu, tako i na društvenim mrežama i kroz emisije koje vodim. Uskoro krećem s pripremom novog kazališnog komada i tome se jako veselim.