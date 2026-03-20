Vojni rok se vraća u stvarnost, a na kazališnim daskama je hit!

Dok se u Hrvatskoj ponovno uvodi temeljna vojna obuka, koja je prema riječima načelnika Glavnog stožera modernizirana i prilagođena današnjim mladima, kazališna scena već ima svoj duhoviti odgovor na aktualnu temu.

Hit komedija 'Vojni rok' rasprodaje dvorane diljem zemlje, a izvedba 25. travnja u Kinu SC u Zagrebu planula je u rekordnom roku. Zbog ogromnog interesa publike, produkcija je odmah otvorila 5. svibnja novi datum, a turneja se nastavlja diljem Hrvatske gdje se za svaku izvedbu traži karta više.

Predstava kroz humor prikazuje sudar vojne discipline i navika digitalne generacije, pa se kazališni narednik Kukavica suočava s ročnikom Krešicom koji prije postrojavanja snima videozapise i vojnički red pokušava uklopiti u ritam društvenih mreža. Upravo ta aktualnost pretvorila je predstavu u viralni fenomen s milijunskim pregledima online.

U predstavi igraju glumac, televizijski i radijski voditelj Miro Čabraja te glumac Domagoj Nižić. Na tekstu za 'Vojni rok' radio je i Leon Zrile s autorom predstave Mirom Čabrajom koji ove godine obilježava deset godina profesionalne karijere tijekom koje je izgradio prepoznatljiv stil spajanja kazališta, televizije i digitalnog sadržaja. Osnivač je kazališta La La Land, a široj publici poznat je i kao voditelj multimedijalne emisije 'Špica', koja na svim platformama ostvaruje milijunske preglede.

Turneja se nastavlja od Splita do Vinkovaca, zato provjerite gdje predstava stiže i zauzmite svoje mjesto u publici.