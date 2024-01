Miro Ungar (86) otkrio je tajnu skladna braka sa Sarom (44)

Tajna je tolerancija. Nije tolerancija ona - a partner me prevario, bio je nevjeran i sad to treba istolerirati. To se ne tolerira, međutim da ti znaš i živiš s nekim stvarima koje tvoj partner ponavlja i ponavlja, a koje ti nisu po čefu kako se kaže, ali to toleriraš i to moraš tolerirati.

I mi to radimo i ona tolerira mene starijeg gospodina, a ja opet moram sa svoje strane, tako da mi zapravo imamo uspješan i skladan brak. Ispričao je to legendarni pjevač Miro Ungar (86) za IN Magazin.

Ungar je suprugu Saru (44) upoznao prije 24 godine u Istri. Ona je imala 21 godinu, a on 63. Čak ni tada ih ta razlika nije omela pa su se vjenčali devet godina kasnije na Havajima.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Otkrio je Miro i osjeti li kad te 42 godine razlike.

- A gledajte, ja sam vrlo mladog duha i ja se nosim s mladima, živim među mladima, a Sara voli ozbiljniju i stariju generaciju tako da zapravo razliku uopće ne osjećamo - pojasnio je.

Foto: BORIS SCITAR/PIXSELL

Iako je Miri ovo četvrti brak, uvijek je govorio kako mu je baš Sara najveća potpora bez koje ne bi uspio održati karijeru, ali ni vitalnost.

Pjevač ima troje djece. Alana je dobio u braku s Terezom Kesovijom, a Lanu i Daniela iz drugog braka sa bugarskom manekenkom Danijelom. S trećom ženom Aleksandrom Micelli nije imao djece.