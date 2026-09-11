Miro Ungar s ‘Esprit de Paris’ počinje danas u Klubu Kazališta Komedija Kontesa
Miro Ungar: Cabaret izvodimo već četiri godine, svaki mu se put ponovno zajedno veselimo
Poslije tromjesečne ljetne stanke Miro Ungar zagrebačkoj publici donosi dašak Pariza svojim cabaret showom imena "Esprit de Paris" koji ponovno počinje s izvedbama u Klubu Kazališta Komedija Kontesa 11. rujna. Pripreme za novu sezonu cabareta protekle su odlično, a iako se izvodi već četiri godine, uzbuđenje je i dalje isto.
- Cabaret izvodimo već četiri godine i svaki put mu se ponovno veselimo. Počeli smo prije korone, pa smo onda zbog te pandemije morali imati stanku. Sad se vraćamo nakon tromjesečnog ljetnog odmora i svi smo vrlo uzbuđeni. Kroz cijeli cabaret prolazimo kroz različite pariške kvartove, kao što su Saint-Germain-des-Prés, Champs Élysées i drugi, a publici ćemo pokušati prenijeti baš taj pariški duh i atmosferu - otkrio nam je legendarni Miro Ungar.
Glavnu ulogu u cabaretu ima mlada glumica Bela Grah, studentica Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu, koja se, osim glumom, ističe i pjevačkim sposobnostima. Iako je Miro Ungar radio cabarete koji su bili posvećeni raznim gradovima, "Esprit de Paris" nekako je poseban zato što je ovaj legendarni pjevač devet godina živio u francuskoj prijestolnici, u kojoj je gradio međunarodnu karijeru.
- Inspiracija za ovaj cabaret proizlazi iz vremena kad sam devet godina živio u tom prekrasnom gradu - govori nam Miro Ungar.
Na samoj završnici cabareta pojavljuje se i Lady Marmalade iz poznatog filma "Moulin Rouge".
Ipak, "Esprit de Paris" nije zamišljen samo kao zabava. Iza pariškog šarma, glazbe i poznatih melodija krije se i želja da se publiku podsjeti na neka prošla vremena, trenutke i vrijednosti koje danas možda gledamo drugačijim očima.
- Volio bih da publika nakon predstave sa sobom ponese lijepa sjećanja na prošla vremena. Na vremena koja možda nismo znali dovoljno cijeniti dok su trajala, a u kojima je mnogo toga bilo predivno. Ako se ljudi nakon predstave prisjete nekog lijepog trenutka iz svojega života, mislim da smo napravili ono što smo željeli - otkrio nam je Ungar za kraj.
Osim Pariza, Miro Ungar nas 17. rujna vodi na put od Pariza do Istanbula s kabaretskim mjuziklom “Orient Express”.
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