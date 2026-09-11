Obavijesti

Show

Komentari 0
EVO KADA KREĆE

Miro Ungar: Cabaret izvodimo već četiri godine, svaki mu se put ponovno zajedno veselimo

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Miro Ungar: Cabaret izvodimo već četiri godine, svaki mu se put ponovno zajedno veselimo
1
Foto: Bruno Fantulin/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Miro Ungar s ‘Esprit de Paris’ počinje danas u Klubu Kazališta Komedija Kontesa

Admiral

Poslije tromjesečne ljetne stanke Miro Ungar zagrebačkoj publici donosi dašak Pariza svojim cabaret showom imena "Esprit de Paris" koji ponovno počinje s izvedbama u Klubu Kazališta Komedija Kontesa 11. rujna. Pripreme za novu sezonu cabareta protekle su odlično, a iako se izvodi već četiri godine, uzbuđenje je i dalje isto.

- Cabaret izvodimo već četiri godine i svaki put mu se ponovno veselimo. Počeli smo prije korone, pa smo onda zbog te pandemije morali imati stanku. Sad se vraćamo nakon tromjesečnog ljetnog odmora i svi smo vrlo uzbuđeni. Kroz cijeli cabaret prolazimo kroz različite pariške kvartove, kao što su Saint-Germain-des-Prés, Champs Élysées i drugi, a publici ćemo pokušati prenijeti baš taj pariški duh i atmosferu - otkrio nam je legendarni Miro Ungar.

Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Glavnu ulogu u cabaretu ima mlada glumica Bela Grah, studentica Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu, koja se, osim glumom, ističe i pjevačkim sposobnostima. Iako je Miro Ungar radio cabarete koji su bili posvećeni raznim gradovima, "Esprit de Paris" nekako je poseban zato što je ovaj legendarni pjevač devet godina živio u francuskoj prijestolnici, u kojoj je gradio međunarodnu karijeru.

- Inspiracija za ovaj cabaret proizlazi iz vremena kad sam devet godina živio u tom prekrasnom gradu - govori nam Miro Ungar.

Na samoj završnici cabareta pojavljuje se i Lady Marmalade iz poznatog filma "Moulin Rouge".

Ipak, "Esprit de Paris" nije zamišljen samo kao zabava. Iza pariškog šarma, glazbe i poznatih melodija krije se i želja da se publiku podsjeti na neka prošla vremena, trenutke i vrijednosti koje danas možda gledamo drugačijim očima.

BIO NA KONCERTU FOTO Evo tko je i kako izgleda sin Tereze Kesovije: Alan je ranije pjevao s poznatim ocem
FOTO Evo tko je i kako izgleda sin Tereze Kesovije: Alan je ranije pjevao s poznatim ocem

- Volio bih da publika nakon predstave sa sobom ponese lijepa sjećanja na prošla vremena. Na vremena koja možda nismo znali dovoljno cijeniti dok su trajala, a u kojima je mnogo toga bilo predivno. Ako se ljudi nakon predstave prisjete nekog lijepog trenutka iz svojega života, mislim da smo napravili ono što smo željeli - otkrio nam je Ungar za kraj.

Osim Pariza, Miro Ungar nas 17. rujna vodi na put od Pariza do Istanbula s kabaretskim mjuziklom “Orient Express”.

PRIPREMA KONCERT Miro Ungar za 24sata: Proslavit ću si 89. rođendan pjesmom
Miro Ungar za 24sata: Proslavit ću si 89. rođendan pjesmom

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji vjenčanja Borne Ćorića: Pogledajte kako je izgledala svadba u povijesnom ambijentu
OBJAVILI GOSTI

Detalji vjenčanja Borne Ćorića: Pogledajte kako je izgledala svadba u povijesnom ambijentu

Bivši stanar 'Big Brother' kuće Horvat Čagalj bio je među uzvanicima na slavlju te je na svom Instagram profilu podijelio niz fotografija s vjenčanja
Ispod golih haljina pokazuju gaćice, neke ne nose ništa! Ovo su najhrabrija izdanja zvijezda
SVE IM SE VIDI

Ispod golih haljina pokazuju gaćice, neke ne nose ništa! Ovo su najhrabrija izdanja zvijezda

Da je manje više znaju domaće, ali i strane zvijezde. Izdvojili smo neke od najpoznatijih golih haljina stoga u galeriji pogledajte kakva smo sve izdanja gledali
FOTO Prizor koji oduzima dah! Lidija Bačić u seksi bikiniju pozirala na vrućem pijesku
POKAZALA ATRIBUTE

FOTO Prizor koji oduzima dah! Lidija Bačić u seksi bikiniju pozirala na vrućem pijesku

Pjevačica je otkrila kako i dalje uživa u vrućinama i kupanju, a za svoje je pratitelje ispisala nadimak 'Lille' u vrućem pijesku. Očekivano, taj je prizor oduševio mnoge

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026