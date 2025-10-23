Miro Ungar i njegova 42 godine mlađa supruga slavili poseban dan: 'Nisu nam davali šanse'

Velika je razlika između nas i ljudi nam nisu davali šanse. Mislili su: Ungar, stari šarmer, ima mladu ženu’. Ali, evo, dokazali smo da to nije tako, govori nam legendarni Miro Ungar (88).

U srijedu je sa suprugom Sarom (46) proslavio 25 godina poznanstva i 17 godina braka. A iako su brojke impresivne, njihov odnos, kaže, nikad nije bio stvar matematike, nego međusobnog poštovanja, razumijevanja i humora.

- Bili smo na lijepom ručku u jednom zagrebačkom restoranu. Kupio sam joj, naravno, cvijeće, a danas bi mogao pasti i neki komad nakita. Nešto trajno - otkriva kroz smijeh pjevač, koji i dalje živi punim plućima.

Zagreb: Brojne poznate osobe stigle su na proslavu 100. rođendana hotela Esplanade Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Njihovo vjenčanje 2008. godine na Havajima pamti kao poseban trenutak.

- Naši Havaji, Honolulu, tamo smo se vjenčali. Eto, 17 godina braka i 25 godina zajedno - dodaje Ungar.

Foto: Privatni album

Njihova se priča počela pisati davne 2000. godine u Istri. On je tad imao 63, a ona 21.

- Svi moji brakovi bili su dugi i pozitivni, iz svakog sam ponio lijepe trenutke, ali ovaj… ovaj ruši rekorde - ističe pjevač, koji iza sebe ima tri braka. S Terezom Kesovijom, s kojom ima sina Alana, s bugarskom manekenkom Danielom, s kojom je dobio Lanu i Daniela, te s Aleksandrom Micelli, s kojom nije imao djece.

No upravo sa Sarom pronašao je mir. Na pitanje je li vjerovao da će ljubav sa Sarom trajati, odgovara bez razmišljanja: 'Vjerovao sam i nadao se da će trajati. Kad u tim godinama krenete u nešto novo, mora biti ozbiljno. I pokazalo se da jest.'

Zagreb: Koncert Mire Ungara na Plesnjaku na Zrinjevcu | Foto: BORIS SCITAR/PIXSELL

Povezuje ih, kaže, i sličan pogled na svijet.

- Sara je vrlo široke kulture, studirala je povijest umjetnosti i imamo o čemu razgovarati. Nalazimo se na istim valnim dužinama i to puno znači - ističe Ungar.

Teško je ne diviti se njegovoj energiji i vitalnosti.

- Mislim da je tajna moje vitalnosti upravo sport. Cijeli život sam u pokretu, bio sam vaterpolist, skijaš… Natjecao sam se i u veteranskim kategorijama. Fizička aktivnost i mamini geni, ona je živjela 97 godina. Na sreću, nisam pokupio tatine, on je živio samo 70 - kaže Ungar, koji i dalje svakodnevno održava formu i duh.

A u svemu tome, kaže, veliku ulogu ima i Sara.

- Moja supruga mi puno pomaže, i privatno i poslovno. U mom sadašnjem radu, posebno u kreiranju mojih Cabare showova, ona je logistički jača od mene, na internetu sve zna i sve drži pod kontrolom. Puno mi znači i drži me - zaključio je Miro Ungar.

Zagreb: Miro Ungar koncertom slavi 65. godišnjicu glazbene karijere | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)