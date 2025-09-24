Miro Ungar za 24sata: Spasite Kontesu od 'kulturocida'

Danima na Kaptolu oko Kazališta Komedija kruže priče o 'oduzimanju' Kontese, njihove druge scene, udaljene tek stotinjak metaka od baze, u zagrebačkoj Cesarčevoj ulici. Službene potvrde nema, ali tamo je to 'javna tajna'. Zvali smo ravnateljicu Uršulu Cetinski, no nije nam se javljala. Javio nam se bivši ravnatelj Miljenko Puljić.

- U vrijeme dok sam bio ravnatelj Kazališta Komedija u par navrata su održani sastanci na temu preuzimanja druge scene Komedije tj. Kluba Kazališta Komedija (popularno zvane Kontesa). Prijedlog da samoinicijativno predam Gradu prostor i upravljanje nisam prihvaćao jer sam smatrao da jedino Grad Zagreb kao vlasnik može promijeniti upravitelja tog prostora, odnosno svoju već ranije odluku kojom je dao na upravljanje prostor Komediji promijeniti i dati nekoj drugoj instituciji da upravlja tim prostorom - rekao je Puljić.

Javio se i veteran hrvatske estrade i glazbene scene Miro Ungar (88). Glasine su doprle i do njega, koji je vezan uz Kontesu već sedam godina, imao je tamo nekoliko kabarea.

- Ravnateljica mi je sama rekla da žele preuzeti Kontesu, ali da ni ona nema ništa službeno. Koliko znam, u četvrtak bi kod nje na sastanak trebali doći predstavnici iz Grada i o tome razgovarati. Nije joj lako, ona je u nezgodnoj poziciji, kako im reći ne ako ih oni financiraju - rekao nam je Ungar.

Dodao je kako je već danima pod velikim stresom. Kao i ostali iz Komedije i Kontese. Klub je godišnje imao i po 150 programa, a od Grada su navodno samo jednom dobili 10.000 eura za program.

- Smatram da je neprihvatljivo da jedan klub koji je postao oaza zagrebačke kulturne scene žele iseliti. Tamo dolazi krema zagrebačkih intelektualaca, pa dolazili su veleposlanici Slovenije, Francuske, SAD-a... Posjećivali bi nas kolege iz svih kulturnih slojeva, poznati pjevači, ovdje su koncert imali Gibonni, pa Matej Meštrović, jazz orkestar hrvatskih liječnika, Radojka Šverko, tu su dolazile Gabi Novak i Tereza Kesovija... Ljudi su počeli taj prostor smatrati mjestom za pravi izlazak, u kojemu neće biti uznemiravani, nego gledati lijep i kulturan program. Sad se to planira izgurati i postaviti alternativna glazba. Pa to je kulturocid - rekao nam je uznemireni Ungar.

Tražio je i sastanke u Poglavarstvu, ali malo je reći da mu baš i nije uspjelo.

- Želio sam doći do Tomislava Tomaševića ili Luke Korlaeta, ali preko tajnice su mi poručili da ih neće biti od dva do tri tjedna. Ma možeš mislit’. Žele pobjeći od toga, a čuo sam da Hrvoje Laurenta u četvrtak ide kod ravnateljice na razgovor - rekao nam je Ungar.

Iz Komedije su nam pak rekli da je Laurenta već bio u prostoru i gledao kako će ga preurediti te da oni iz Kontese moraju otići 1. siječnja sljedeće godine. Što se preuređenja tiče, navodno planiraju maknuti parket, kao i stolove i stolice. Zvali smo i njega, a on je samo kratko poručio: “Pitajte sve u Gradu”.

Odgovor Grada Zagreba prenosimo u cijelosti:

Prostor Kazališnog kluba Komedija je u vlasništvu Grada Zagreba. Prostor je 2017. godine dan na korištenje Kazalištu Komedija u svrhu dopunskog programa Kazališta, za potrebe cabaret scene kao dopunu redovnog programa tog kazališta.

S obzirom da je Grad Zagreb u međuvremenu donio Program razvoja kulture Grada Zagreba za razdoblje 2024. – 2030. tim je dokumentom utvrđen nedostatak prostora za razvoj zagrebačke autorske glazbene scene, a koja uključuje ne samo koncerte već i brojne druge popratne programe koji bi izravno utjecali na širenje kulturne ponude za mlade.

Također, analizom podataka o korištenju prostora u proteklom razdoblju ustanovljeno je da je Kazalište vrlo rijetko koristilo prostor za prikazivanje cabaret predstava proizvedenih u Kazalištu, već da je većina programa vanjske produkcije.

Grad Zagreb razmatra mogućnost organizacije novih programa u tom prostoru. Predložen je model organizacije programa na način da se dio programa organizira u suradnji s različitim organizacijama i ustanovama, posebno ističući suradnju sa Zagrebačkim gradskim kazalištem Komedija, a programi kao što su cabaretske predstave Mire Ungara nastavile bi se održavati.

Napominjemo i kako Kazalište Komedija treba svoje kapacitete usmjeriti primarno na izvođenje glazbenih i dramskih predstava što mu je osnovna djelatnost, još od njegova osnutka prije 75 godina, a što jasno proizlazi i iz ključnog razvojnog cilja Kazališta - učvrstiti položaj najvažnije glazbenog kazališta u Hrvatskoj i vodećeg partnera za glazbeno scensko stvaralaštvo u regiji. Grad Zagreb prepoznaje važnost i ulogu kazališta Komedija u kulturnom životu grada, što se, među ostalim, manifestira i u povećanju programskih sredstava, jačanju kadrovskih kapaciteta i podršci u investicijskim ulaganjima.