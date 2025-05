Miro Ungar progovorio o sinu kojeg je dobio s Terezom: Nitko ne puca od znanja kao moj Alan

Glazbena legenda Miro Ungar ne staje ni u 89. godini, već neumorno nastupa i stvara nove projekte. U posljednjih šest godina osmislio je tri uspješna kabareta, a trenutačno radi na novom naziva 'Esprit de Paris'.

Na nastupima često ga prate i djeca, a posebice sin Alan kojeg je dobio s domaćom glazbenom divom, Terezom Kesovijom.

Zagreb: Miro Ungar koncertom slavi 65. godišnjicu glazbene karijere | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

- Da, on je redovan na svim mojim nastupima u Zagrebu. On jako voli tu glazbu i voli slušati tatu kako pjeva haha. Alan ima kćer Milu, koja sada već ima 35 godina, to je moja draga unuka. On se inače bavi turizmom, turistički je stručnjak. Primjerice, vodi Hrvate preko svoje turističke agencije u inozemstvo na razne destinacije. Svi oni koji su putovali s njim, ponovno mu se vraćaju. Nitko od svih vodiča ove zemlje ne daje te informacije i ne puca toliko od znanja kao on kada vodi te grupe, a inače dovodi i Francuze u Hrvatsku - rekao je Ungar za Story.

Miro je otac troje djece pa uz Alana ima i Lanu te Daniela. Također, djed je petero unučadi: Mile, Martina, Lare, Klare i Kim. Klara i Kim su njegove najmlađe unučice, blizanke koje imaju tri godine, a otac im je Mirin najmlađi sin Daniel.

Zagreb: Premijera dokumentarnog filma "To sam ja" o pjevačici Terezi Kesoviji | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Osim Alana na nastupe, Bogu hvala, dolaze i moja druga djeca, Daniel i Lana. Bili su naravno i moji unuci koji su već diplomirali na svojim Fakultetima upravo ove godine. I unuka i unuk su diplomirali ove godine, i Martin i Lara, od moje kćeri Lane, tako da je to jedno posebno zadovoljstvo. Šta da vam kažem, od ove stare garde pjevača, ja sam sigurno najaktivniji pjevač. Ja imam svaki tjedan u klubu Kontesa dvosatni show, a uz to igram i tenis dva puta tjedna redovito - ispričao je glazbenik.