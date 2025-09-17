Performans 'Got Rhythm' stiže u zagrebački klub Kontesa...

Koncertni performans 'Got Rhythm' 18. rujna je na rasporedu u zagrebačkom Klubu Kazališta komedija Kontesa. Viktor Čižić izvodi glazbu Georgea Gershwina! Osim sviranja, u samom performansu i glumi zbija šale s publikom, i priča priče kroz glazbu, a sve u režiji Ivana Đuričića. 'Got Rhythm' već se izveo u HNK u Zagrebu i HNK u Rijeci, a od ove sezone ulazi u klupski ambijent.

Predstava je autorsko djelo glumca i redatelja Ivana Đuričića i pijanista Viktora Čižića, koji su svoju zajedničku fascinaciju Gershwinom pretočili u 'one man show' u kojem je jedini izvođač pijanist, a jedini rekvizit - klavir!

Viktor Čižić ne samo da izvodi Gershwinova remek-djela poput 'Rapsodije u plavom', 'Amerikanca u Parizu' i 'Kubanske uvertire', već i probrane, popularne pjesme kao što su 'The Man I Love', 'I Got Rhythm' i 'S'Wonderful'. Klavir pritom preuzima različite uloge - ponekad je pozadinska glazba, ponekad stvara atmosferu, a u jednom trenutku postaje čak i Gershwinov vlastiti instrument. Sve ovo prošarano je duhovitim glazbenim skečevima i razmišljanjima o glazbi i životu, što priču čini dinamičnom i zabavnom...

Nakon uspješnih izvedbi u HNK-u u Zagrebu i Rijeci, 'Got Rhythm' sada ulazi u klupski ambijent, vraćajući se korijenima i načinu na koji se ova glazba zapravo nekoć slušala, u opuštenoj atmosferi uz čašu pića.