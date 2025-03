Miroslav Ilić stiže u zagrebačku Arenu: 'Nema dana kad me netko iz Hrvatske ne zove!'

Nakon dugih 15 godina, legenda narodne glazbe Miroslav Ilić vraća se u zagrebačku Arenu 18. listopada 2025. Njegovi svevremenski hitovi poput "Ova noć", "Polomit ću čaše od kristala", "Luckasta si ti", "Jedan dan života", "Tako mi nedostaješ", "Pozdravi je pozdravi", "Jesen je plakala s tobom" i još pregršt kultnih narodnih pjesama odjekivat će ove jeseni u najvećoj hrvatskoj dvorani.

Posljednji put je koncert trajao više od tri sata, a ove godine Miroslav Ilić želi svoju večer učiniti doista posebnom.

- Nema dana kad me netko iz Hrvatske ne zove na nastupe. Često nastupam, a teško je procijeniti gdje je bolja i luđa publika, u Slavoniji, Dalmaciji, Istri ili Zagorju, stvarno ne znam. Ali znam da se uvijek super provedemo i moja jedina želja je da svi odu kući dobro ispjevani, rasplesani i s lijepim uspomenama - kazao je glazbenik najavljujući ovaj koncert.

Foto: PROMO

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružit će mu se velik orkestar, ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do zadnjeg dana, a sve kako bi se ova dugoiščekivana večer doista mogla nazvati spektaklom. Tom će prigodom Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspješne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

- Bit će to noć puna sjećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pjesme, a jedan sam od rijetkih izvođača kojemu na koncerte dolaze djeca, roditelji, bake i djedovi. Svi žele zapjevati i popiti, a kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pjevat ću i u dubokoj starosti, dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice - istaknuo je ovaj čuveni glazbeni narodnjak.

Foto: PROMO

Sada već davnih godina, sedamdesetih i osamdesetih Miroslav Ilić bio je seks simbol bivše Jugoslavije. Kao stariji kolega uveo je mnoge današnje zvijezde u svijet estrade, a sa Zdravkom Čolićem se još prije 40 godina natjecao tko će imati više obožavateljica i koncerata. Danas, kad je već djed, prilaze mu i dalje žene svih generacija.

- Dođu, izraze poštovanje, ali i dalje izgleda da sam nekima zgodan iako sam ostario. Mislim da sam ostario samo fizički, u glavi sam isti onaj Miroslav s početka karijere. Prilaze mi žene svih uzrasta. Imponira to čovjeku poput mene, a i kako ne bi, naglasio je sa smiješkom slavni estradni veteran dodavši da će koncert u zagrebačkoj Areni 18. listopada biti jedan od njegovih najposebnijih.