'Miroslav Krleža intimno mi baš nije legao. Bio mi je nadmetan'

Naslov 'Stjenice' odabrala sam na početku rada na rukopisu i nisam pomišljala mijenjati ga. On se odnosi na jedan od motiva u romanu, koji možda na prvi pogled ne reprezentira dobro sadržaj knjige. U direktnom smislu taj motiv zaista nije najvažniji dio radnje, ali metaforički, kao animalno utjelovljenje psihičkog nemira pripovjedačice, mislim da spomenutu reprezentaciju obavlja više nego dobro. I danas sam zadovoljna njime, iako je bilo prigovora kritike. Pokojni Igor Mandić napisao je da je naslov provokativan, izjavila je to Martina Vidaić, koja je sa svojom knjigom "Stjenice" ušla u polufinale Književne nagrade Fric.

- U činjenično-biografskom smislu roman nema puno veze sa mnom, osim u nekim malim događajima i likovima koje sam gradila na temelju osoba koje poznajem, i osim u onom smislu u kojem je svaka fikcija autobiografska. Pripovjedačicu sam gradila kao fikcionalni lik 'sastavljen' od nekoliko osoba. Najsličnija mi je po čudnom, hiperosjetilnom doživljaju svijeta. Ideje se kod mene obično razvijaju vrlo polako i nepredvidivo, idu iz mutne neodređenosti u jasnoću. U ovom romanu pošla sam od komplicirane obiteljske strukture glavne junakinje, a onda sam postupno došla do teme arhitekture - otkrila je autorica, koja za Frica kaže da je najznačajniji autor 20. stoljeća.

- Iskreno ću priznati da sam Krležu zadnji put čitala na fakultetu i da mi, iako se nesumnjivo radi o našem najznačajnijem autoru 20. stoljeća te iako se divim njegovoj vještini i erudiciji, intimno nikad nije do kraja 'legao'. Mislim da mi je smetala nadmenost koju sam uvijek osjećala u njegovim tekstovima. S obzirom na to da s godinama sve bolje razumijem tu vrstu prezira prema domaćoj okolini, već se neko vrijeme spremam ponovno ga pročitati. Nadam se da je on jedan od onih autora do kojih treba dorasti - rekla je Vidaić, koja misli kako neće dobiti nagradu, pa ni ne razmišlja o tome gdje bi je mogla potrošiti.

Nagradu Fric i ove godine organizira i dodjeljuje tjednik Express, a sponzorira Barcaffe, koji podržava nagradu financijskim dijelom od 75.000 kuna, što ćemo uskoro čitati kao 10.000 eura, bruto iznosom. Zadnjeg dana Sa(n)jam knjige u Puli bit će javnosti predočeni rezultati glasanja za uži izbor, između kojih će biti odabran pobjednik.

Najčitaniji članci