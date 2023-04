Miroslav Škoro otkrio da mu je Ivica Kostelić bio inspiracija za pjesmu: Toliko ponosa i truda...

Pjevač i političar Miroslav Škoro (60) za 'IN magazin' otkrio je da ga je za pjesmu 'Tamo gdje je dom' inspirirao Ivica Kostelić (43) i to nakon što je vidio koliko truda, rada i ponosa je nekadašnji skijaš ulagao u svaku svoju pobjedu na skijaškoj stazi.

Foto: Nova Tv

- Tu pjesmu sam napisao kada sam vidio kako je Ivica Kostelić pao na koljena kada je osvojio i to je bilo nešto strašno... Emotivno. To je toliko truda, rada, odricanja u njemu, toliko ponosa da sam morao napisati ovu pjesmu - otkrio je Škoro.

Isto tako, pjevač je progovorio i o stihu pjesme 'Otvor ženo kapiju' u kojemu kaže 'man' se očenaša', a kojeg su mu zamjerali neki svećenici.

- Ja znam par svećenika koji su mene ozbiljno optuživali zbog stiha 'man' se očenaša'. Kao, vidi ti Škoru, glumi katolika. Dakle, nisam mislio da se treba manuti očenaša poput krunice ili molitve nego nemoj 'brojat', ljubavi... Otvori kapiju i evo nas - objasnio je.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Škoro se dotaknuo i politike i priznao koliko je njegova politička karijera utjecala na onu glazbenu te što je zajedničko nekim njegovim kolegama glazbenicima i saborskim zastupnicima.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Malo je to kontaminiralo, ali ne jako. Prevelike su te pjesme da bi to baš tako bilo. Ima ljudi koji su takvi kakvi jesu pa onda oni to doživljavaju jako navijački, ali mislim da će se to sve zaboraviti - rekao je pa dodao da nema nikakve razlike između glazbenika i saborskih zastupnika:

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Instagram/kolaž

- Ne znam jeste li primijetili kod popularnih glazbenika i pjevača, oni se u sve razumiju. Koja god tema, koji god zakon... Evo njih.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Najčitaniji članci