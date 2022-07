Miša Grof je pozvao Nikolinu: 'Dođi u Beograd kad god hoćeš, nitko ti ne brani, imaš 2 stana'

Miša Grof se oglasio povodom objave Nikoline Ristović Ex Pišek (46) na dan rođendana njegovog sina.

Vidojeva udovica prisjetila se njihovih zajedničkih trenutaka i objavila fotografije na Instagram profilu, uz opis:

- Ovako je to izgledalo na današnji dan, 25.7. kroz godine. Niz sretnih uspomena. Svaka je dragocjena. Njih nam nitko ne može zabraniti.

Nakon njene objave, Miša Grof se oglasio za srpske medije i rekao da ne zna zašto Nikolina naglašava da joj netko pokušava oteti uspomene s Vidojem, kao i da to nitko ni ne želi napraviti.

Zanimljivo je i to da je pozvao snahu da slobodno dođe u, kako je rekao, jedan od dva stana u Beogradu, ali nije jasno na koje stanove je mislio, s obzirom na to da je ranije govorio da ona ne posjeduje ništa, a da se sva Vidojeva imovina vodi na njega.

- Ne znam što Nikolina naglašava po društvenim mrežama da joj nitko ne može oteti uspomene s mojim sinom, pa nitko to ne bi ni pokušavao! To što su oni imali, sve lijepe trenutke, treba pamtiti. Ja sam danas izašao na groblje, na taj način smo obilježili njegov rođendan. Ranije smo uvijek pompozno slavili, uvijek smo bili na okupu, a ove godine nažalost na groblju. Tek sam se vratio iz Zagreba, sređivao sam nešto s odvjetnicima oko svoje firme, a koliko znam Nikolina je u Beogradu. Nismo se čuli, pa ne znam da li će dolaziti na groblje, ali s nama se nije pojavila. Možda dođe odvojeno, tko zna. Možda i ne. Ne znam što je umislila, pa ispada da ja njoj nešto non stop branim. Ima ovdje u Beogradu dva stana, ima svoj prostor, može doći kad god poželi. Nitko joj ništa ne brani i što se mene tiče sa svojim životom neka radi što joj je volja - rekao je Grof za Novu.rs.

Grof je nedavno bio u Zagrebu, a Nikolina je u to vrijeme stigla u Beograd.

- S Nikolinom se nisam ni čuo ni vidio. Moguće da je došla zbog imovine, ne znam. Ona će dobiti sve što je njeno, nije problem, ali što je to ona zaradila i što je njeno?! - rekao je tada Miša Grof za Kurir.

