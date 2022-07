Miša Grof: 'Moj Vidoje bio je u vezi s glumicom Katarinom, a onda je Nikolina sve rasturila'

Viktor Ristović poznatiji kao Miša Grof tvrdi da su se njegov sin Vidoje i Nikolina Ristović Ex Pišek (46) upoznali preko glumice Katarine Radivojević (43), s kojom je pokojni povjesničar umjetnosti ranije bio u ljubavnoj vezi.

POGLEDAJTE VIDEO:

On navodi da su se njih dvije tada družile i da glumica nije slutila da će joj prijateljica preoteti dečka.

- Nikolina i Katarina Radivojević su bile jedne od najboljih prijateljica, a Vidoje je bio nešto manje od dvije godine s Katarinom u vezi. Nikolina je njega upoznala kao dečka svoje prijateljice i preotela joj ga, a bile su nerazdvojne. Joj, Bože, pa što nije ostao s njom. I da, rasturi ona tu vezu i uda se za dečka svoje prijateljice... Katarinu sam dva puta sreo, bila je divna i veoma odgojena - rekao je Miša Grof za Kurir.

Navodno je Vidoje prvu suprugu Lanu Ristović ostavio zbog glumice Katarine Radivojević, koja je domaćim gledateljima poznata po ulozi u seriji 'Najbolje godine'.

Dvije hrvatske dame bez dlake na jeziku, Borna Kotromanić (50) i Vlatka Pokos (52), ovih dana su se posvađale zbog voditeljice.

Svađa se odvija na društvenim mrežama, a u posljednjem komentaru, Kotromanić je napisala da je Nikolina Ristović znala da je Bornu njezin pokojni suprug Vidoje opsjedao.

- Čudna je to ljubav bila dok je stavljao spolovilo u sve što se kreće, a o mojoj pameti i ženskoj solidarnosti ne trebaš ti Nikolinu podučiti jer ona dobro zna da me opsjedao, a da mu ja nisam dala da ni da mi priđe i da me je od njegovog ponašanja bilo sram samo zato što ju znam i kao žena ženi.

Najčitaniji članci