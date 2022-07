Miša Grof opet uzvraća udarac: Jovana je budala, neka kaže tko je moje dijete, želim to znati

Nakon što je Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, za 24sata rekao da je voditeljica Jovana Jeremić (31) njegova neuračunljiva kći, srpski kolkecionar ne staje na tome.

- Kamo lijepe sreće da imam još jedno dijete. To bi bio dar od Boga, ali ja nemam drugo dijete. Osim Vidoja, nemam djece, ali nakon Jovaninih izjava, ja jesam rekao da imam jednu neuračunljivu kćerku - rekao je za Kurir.

- Zbog čega bih ja krio da imam još jedno dijete, pobogu. Bio bih najsretniji da imam, vjerojatno bih lakše podnosio ove stvari koje su me sada zadesile. Djevojka je luda, što ona priča, napravila je od sebe maskotu. Neka kaže to što ona zna, da znam i ja tko mi je dijete.

Srpska voditeljica ranije je naglasila da će do kraja braniti Nikolinu Ristović ex Pišek (46).

Jeremić je za Kurir rekla da su njegove izjave za hospitalizaciju. Iznijela je i neke nove informacije o obitelji Ristović, koje, zasad, nisu potvrđene. Voditeljica je u emisiji rekla kako cijeli Beograd bruji o tome da je Miša Grof nedugo prije smrti sina Vidoja Ristovića dobio dijete, što su potvrdili neki srpski mediji...

- Jasno je da je Miša Grof u ovoj izjavi vrlo ironičan iz razloga što sam ga pogodila tamo gdje je najtanji i otkrila njegove tajne o kojima se šuti. Zamolila bih ga da me ne vuče više za jezik jer ja znam i tko je majka tog djeteta, znam sve o tom djetetu. U korektnim sam odnosima sa majkom tog djeteta i iz tog razloga neću ulaziti u dalju raspravu, on neka povede računa o svom ponašanju i izjavama za javnost. Njemu smeta što sam ja stala na stranu moje kolegice Nikoline Pišek, stat ću uvijek, a on neka prestane izmišljati gluposti - rekla je.

