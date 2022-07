Srpska voditeljica brani Pišek: 'Miša Grof se na seljački način ophodi prema snahi Nikolini'

Prepucavanje između Nikoline Ristović ex Pišek (46) i njezinog svekra Viktora Ristovića nastavit će se na sudu, obje su strane potvrdile. Mišljenje o njihovu ponašanju, točnije, o napadima Miše Grofa na Nikolinu, nedavno je iznijela jedna od najpoznatijih srpskih voditeljica, Jovana Jeremić (31).

U svojoj emisiji 'Jeremićeva to voli vruće' voditeljica je detaljno prokomentirala cijeli slučaj, a iznijela je i neke nove informacije o obitelji Ristović, koje, zasad, nisu potvrđene.

- Moje mišljenje je da se pravi jedan reality od teške životne situacije u kojoj se našla Nikolina Pišek. Ne razumijem ponašanje Miše Grofa, njemu svaka čast, meni je drago što on ima toliku imovinu na svoje ime, ali ne vidim što je sporno. Ako je imovina na njegovo ime, zbog čega se toliko na jedan seljački način ophodi prema svojoj snahi, zauvijek formalnoj i postojećoj - izjavila je Jeremić.

- To je problem u umjetninama, ja sam upoznata s cijelim slučajem, jer su umjetnine u ogromnoj vrijednosti, o tom novcu koji se nalazi u tajnom sefu čiju šifru zna samo Nikolina, o tim nakitima, satovima skupocjenim i stječe se dojam za svakog normalnog čovjeka da je Nikolina Pišek materijalist, ali ja moram reći da ja nisam vidjela nijednu objavu Nikoline Pišek koja je to pokazala, ja više imam dojam da je ogroman materijalist u cijeloj ovoj priči Miša Grof, jer se kod njega sve vrti u napadima na Nikolinu u javnosti, a ne znam što postiže time. Iskreno mislim da je bolje da sačuva tu snagu za sudski postupak u kojem će završiti, jer će ga Nikolina tužiti za sve ove izjave, mislim tužila bih ga i ja da sam mu snaha - dodala je.

- On će sve to morati dokazati, od toga da je Nikolina htjela ubiti njegovog sina, to su strašne optužbe, on optužuje Nikolinu da je ona ubojica. To sada prelazi odnose nasljeđivanja, to je nešto na osobnoj bazi. Ja ne želim pomisliti da se Miša Grof loži na vlastitu snahu pa to radi namjerno, ne bih dolazila do te morbidnosti, jer djeluje kao netko tko patološki mrzi Nikolinu, a psihološki gledano, patološki je mrzi zato što je previše voli, koliko god to paradoksalno djelovalo - smatra Jovana.

- Drugo, ima mnogo kontroverzi o Miši Grofu. Nije sada da ja branim Nikolinu Pišek, ali naprosto, osjećam se negdje kao žena, malo pogođena načinom kako se jedan muškarac ophodi prema svojoj snahi, umjesto da je zaštiti, on nju napada. Znači novinari trebaju bolje pročešljati, Miša Grof je rekao da on ima samo jednog sina, ja imam drugu informaciju. Ovo je sada šokantno što sam iznijela, ali ja sam to čula - podijelila je Jeremić sa gledateljima.

- Nikolina je prevarena žena, tu nema priče, a na monstruozan način je to saznala, za smrt muža koji je umro na toj maserki, na toj ljubavnici, to je stvarno strašno, filmska scena. O tome se može napraviti film, da se napiše knjiga i ta žena je preživjela golgotu i linč i ja ne želim više ni na koji način da Nikolini Pišek nanesem neku duševnu bol, nakon svega što je ona doživjela . Što god da je mislio o njoj, nije to trebao javno, već u četiri zida i da se suzdrži od seljačkih komentara - zaključila je popularna srpska voditeljica.

