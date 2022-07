Miša Grof: 'U Zagrebu ima još jedan sef sa zlatom i novcem, za njega šifru zna samo Nikolina'

Viktor Ristović poznatiji kao Miša Grof iznio je nove optužbe protiv svoje snahe Nikoline Ristović ex Pišek (46). Ovog puta optužio ju je da je pokradala njegovog pokojnog sina, Vidoja Ristovića. Prema pisanju Kurira.rs, Pišek u Zagrebu skriva sef sa zlatom i novcem.

Kako tvrdi Miša, Nikolina je u Zagrebu čuvala i skladištila novac koji joj je prebacivao Vidoje na račun, a navodno tamo i skriva sef u kojem se krije zlato i novac u vrijednosti od nekoliko stotine tisuća eura. Također, nadodao je i kako je ispraznila sef koji su ponijeli sa sobom na more u kolovozu 2020. godine, a u njemu su se nalazili nakit, zlato i satovi.

Sve je to, kako kaže, svekar, ona inscenirala i sama pokrala, a optužila za to lopova koji ne postoji.

- Nikolina je odnijela sve iz sefa koji su Vidoje i ona ponijeli na more kad se dogodila ona čuvena pljačka, o kojoj su tada pisali mediji. Nikakav lopov tu nije bio, samo ona. To je sve bilo dobro smišljeno do posljednjeg detalja. Tada je njoj navodno ukradeno zlato u vrijednosti od 270.000 eura i 68.000 eura u gotovini. Neki ljudi s kojima sam kasnije stupio u kontakt rekli su mi da su bili i satovi u sefu. Poslije sam saznao da vjerojatno postoji i drugi sef, za koji nemam ni ključ ni šifru. To samo Nikolina zna jer se on nalazi u Zagrebu - govori Miša za Republiku i nastavlja:

- Tko zna što se nalazi u tom jednom sefu, za koji ja nažalost nemam pristup. Tko zna kome je ona rekla šifru kad je kod nje u Zagrebu. Moj sin je njoj slao novce svakog mjeseca na hrvatske račune. Uzdržavao je cijelu njenu porodicu, kupovao automobile na koja se pokazivalo prstom. Već sam vam rekao da je i njenom bratu kupovao automobile. Novcem je ona raspolagala, tako da mogu misliti što je sve u tom sefu.

To nije kraj, pa Miša tvrdi da se svakodnevno sastaje i sa odvjetnicima kako bi na vrijeme osigurala svoje umjetnine.

- Već nekoliko dana se sastajem s najboljim odvjetnicima u zemlji. S njima se dogovaram oko toga što mi je najbolja opcija jer namjeravam osigurati sve svoje umjetnine. Nikolina je ranije gledala kako da proda neke stvari, sastajala se s ljudima, ali, na sreću, u tome nije uspjela. Sve ću osigurati, znate vi koliko sve to vrijedi - rekao je Miša, pa se osvrnuo i na pokojnog Arkana, kome je prodavao neke od najvrednijih slika:

- Arkan i ja smo bili prijatelji još od djetinjstva. Nikada mu ništa nisam poklonio jer on to nije želio. Uvijek je želio sve platiti, vodio se time: 'Čist račun, duga ljubav.'

Grof tvrdi kako je i pokušao doći do žene u čijem stanu je Vidoje preminuo dok je bio na masaži, ali mu se još uvijek nije javila.

- Baš sam razmišljao o onoj ženi u čijem je stanu preminuo moj sin. Ona se nikad više nije javila, a ja sam od vas saznao da je ona iz Valjeva, a da u Beogradu radi. Možda je i ona nešto petljala s novcem, tko zna. Možda nešto krije. Ja niti imam broj niti mogu da je pozovem za neke detalje.

