Nikolina Pišek: Od posla ne bježim, ovo je definitivno jedan koji ću raditi isključivo iz usluge

Ako me pitaju koji posao ću raditi, a od posla ne bježim, ovo je definitivno jedan koji ću raditi isključivo iz usluge prijateljima. Ako me zamole, na vlastitu odgovornost. Ili ako su subjekti manje tvrdoglavi, napisala je Nikolina Ristović ex Pišek (46) uz fotografije i snimke na kojima šeta pse.

Psi su se prilikom šetnje lovili oko njezinih nogu, zbog čega se morala vrtjeti u krug. Taj je prizor nasmijao njezine pratitelje.

'Ovo je hit', 'Kako ste smiješni', 'Divna ženo', 'Kraljice', 'Ostani svoja, a selo neka priča', pisali su joj.

Nikolina zadnjih tjedana dana trpi rigorozne optužbe od svog svekra Viktora Ristovića poznatijeg kao Miša Grof, a sukobu se nikako ne nadzire kraj. Uz sve loše što je prošla, mnoge poznate zvijezde pružile su joj podršku, a danas je objavila i da joj se javljaju mnoge žene koje su se zatekle u sličnoj situaciji kao ona.

- Inbox mi je pun poruka žena koje se nalaze u sličnoj situaciji. Ne deseci, nego stotine njih. Može li se ovo pripisati boli, u tolikoj mjeri da izgubiš razum, pa ti je lakše naći imaginarnog krivca, nego se suočiti s vlastitom patnjom i demonima? - zapitala se Nikolina.



Izgubila je supruga Vidoja, a nakon toga, sol na ranu je dolijevao svekar svakodnevnim optužbama. Podršku su joj pružile glazbenice Ida Prester (43), Nina Badrić (50), srpska folk pjevačica Jelena Karleuša (43), Vlatka Pokos (52) i mnogi drugi koji su slično prošli. Oni su samo dokaz da Nikolina nije sama.



Miša Grof optužio je snahu da je 'ubila' Vidoja jer je bila rastrošna te je zahtijevala luksuzan način života i putovanja. Istaknuo je i da Nikolina stoji iza pljačke apartmana u Kaštel starom, koja se dogodila prije dvije godine. Uz to, optužio ju je i da je preotela Vidoja glumici Katarini Radivojević (43), s kojom je pokojni povjesničar umjetnosti ranije bio u ljubavnoj vezi.

