Borna i Vlatka su 'zaratile' zbog Vidoja javno, a u pozadini se krije i ovaj događaj iz 90-ih

Ljepotice, zgodna si, pisale su Vlatka Pokos (52) i Borna Kotromanić (50)jedna drugoj na društvenim mrežama do prije nekoliko dana. No onda ih je zavadila situacija u kojoj se našla Nikolina Ristović Ex Pišek (46) iako Vlatka nije pretjerano dobra s voditeljicom. Nisu ni u svađi, no nisu ni bliske prijateljice.