Mišerić nakon prekida s curama posjetila Cres: Sve je kako treba

<p>Prije nekoliko tjedana počele su priče kako radijska voditeljica <strong>Ivana Mišerić</strong> (34) i suosnivač hrvatsko-slovenske startup tvrtke Bellabeat <strong>Sandro Mura </strong>navodno više nisu zajedno. Ivana se početkom ljeta 2019. preselila u Sandrov stan u centru Zagreba, piše <a href="https://story.hr/Celebrity/a137774/SAMO-U-STORYJU-Ivana-Miseric-prekinula-dugogodisnju-vezu.html" target="_blank">Story.hr</a>, a često je na društvenim mrežama objavljivala fotografije iz njegovog doma, ali onda se početkom svibnja vratila u obiteljski dom u Velikoj Gorici. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivana i Sandro na putovanjima</strong></p><p>Iako je ljubav pukla, iz fotografija koje voditeljica dijeli, ne bi se moglo reći da previše tuguje. Prošloga je vikenda s prijateljicama 'skočila' do Cresa gdje su uživale u morskim radostima i suncu. Pratitelji su je obasuli komplimentima kada je objavila 'selfie' ispod kojeg je pojasnila kako su i ambijent i svijetlo odlični i da je sve kako treba biti. </p><p>- Ajme meni! Prekrasna si ženo, ali ono, wow. Za izgubiti se u očima - napisala je jedna, a jedan muškarac se nadovezao: </p><p>- Gledam i promatram to lijepo lice. Oči mu daju poseban sjaj, kao i duga, lijepa kosa i pravilan nos.</p><p>Pozirala je i s prijateljicama i otkrila kako odlaze sa Cresa.</p><p>- Napuštamo Cres!!! Vjetar, sol, smijeh...a i nešto smo brutalno napravile! - otkrila je voditeljica i najavila da će uskoro svi saznati o čemu se radi. </p><p>Ivana inače obožava putovati. Ona i Sandro to su radili često, a onda bi se voditeljica povremeno pohvalila fotkama s egzotičnih putovanja. Krajem prošle godine odmarali su na Maldivima, a potom su otišli na skijalište Mallnitz. Voditeljica je 2017. prekinula zaruke s dugogodišnjim dečkom, a potom uplovila u vezu s Murom.</p>