Misica Kansasa zbog govora zaradila ovacije: 'Muškarac koji me zlostavljao sjedi u publici!'

Nova Miss Kansasa je Alexis Smith. Na pitanje voditelja koji ju je pitao za što bi se zalagala u budućnosti ako odnese pobjedu na natjecanju, izazvala je ogromni aplauz i ovacije. Naime, medicinska sestra prozvala je muškarca koji ju je zlostavljao, a taj čovjek je sjedio u publici.

Njezina životna situacija nadahnula je brojne, a video u kojem ga je prozvala počeo se širiti društvenim mrežama.

- Moja vizija kao sljedeće Miss Kansasa je eliminirati nezdrave i nasilne veze. Zapravo, neki od vas su vidjeli da sam vrlo emotivna jer je moj zlostavljač danas ovdje. Ali to me neće spriječiti da budem na ovoj pozornici i predstavljam se kao sljedeća Miss Kansasa. Ja i moja zajednica zaslužujemo zdrave odnose - rekla je Alexis.

Pristižu joj brojne pohvale na hrabrosti.

'Ti si i bit ćeš inspiracija mnogim ljudima. Bravo', 'Drago mi je da se više ne bojiš i da pokazuješ mladim djevojkama kako izgleda hrabra žena', 'Pljesak za nju, želim joj sve najbolje', samo su neki od komentara.

Kasnije je za KSN News izjavila kako je svaka žena u njenoj obitelji žrtva obiteljskog nasilja.

- U dobi od 14 godina ušla sam u svoju prvu vezu, ali to je također bila nasilna veza u kojoj sam ostala do 2018., 2019. godine. To je nešto što i danas doživljavam i s čime se nosim - rekla je.

Priznala je kako joj nije bilo svejedno vidjeti svog zlostavljača u publici, ali kaže, vratila je svoju moć.

Inače, Alexis je pobijedila u konkurenciji od 26 djevojaka i osvojila svoje mjesto na nacionalnom izboru za Miss Amerike koje će se održati u siječnju.