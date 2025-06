Misica Katarina Mamić zaposlila se u ministarstvu pa sada ljubi kontroverznu reality zvijezdu?

Katarina Mamić (29), bivša Miss Hrvatske iz 2019. godine i stručnjakinja za marketing i komunikacije, navodno ponovno ljubi nakon prekida zaruka.

Početkom godine zaposlila se u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a sad je u centru pažnje zbog navodne nove romanse. Na društvenim mrežama osvanula je fotografija na kojoj je ljubi Fran Pujas, maneken i bivši natjecatelj reality showa 'Zadruga'.

Foto: Instagram

Zaljubljena misica još je početkom lipnja objavljivala fotografije na svojim društvenim mrežama na kojima pozira s kontroverznim Franom.

Fran Pujas u 'Zadrugu' 2020. ušao je s tadašnjom djevojkom Paulom Hublin, no nedugo nakon ulaska u show prekinuli su pred kamerama.

- Bio je sa mnom jer sam mu kuhala i prala. Radila sam dva posla kako bi nam plaćala stan svaki mjesec oko 3.500 kuna. Varao si svaku djevojku, ološu jedan. Zgazit ću te do kraja i uništiti. Moja majka nikada nije podržavala našu vezu - vikala je Paula u showu.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Otkrila je i da je jednom prilikom završila u bolnici, a posebno ju je šokiralo ponašanje njezinog partnera.

- Osjećala sam se jako loše i otišla u bolnicu u Varaždin. Nije me niti nazvao i pitao kako se osjećam. Prijatelj mi je idućeg dana otkrio kako je u našem stanu spavala jedna nemoralna djevojka. Taj stan sam ja plaćala, a on je dovodio druge žene. Gadiš mi se - vrištala je Hublin.

Fran je potvrdio kako je u stanu tog dana bila jedna djevojka, a Pauli je to odlučio prešutjeti jer mu je, kako je rekao, svakodnevno provjeravala poruke na Instagramu i kontrolirala život. Pravdao se i kako je ta djevojka spavala u krevetu s njihovim prijateljem, a ne s njim.

- Znaš i sama da te nikada nisam prevario nego sam se bojao da ćeš burno reagirati. Ništa nije bilo između nas - rekao je Fran.

Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Kontroverzni Fran ranije je u 'Zadruzi' ispričao je kako je jednom prilikom prevario jednog dilera iz Zagreba za tadašnjih 550 tisuća kuna.

- Prevario sam dilera iz Zagreba kad sam imao 18 godina. Tada sam bio još dijete i materijalist. Od tih novaca trošio sam dnevno po 200-300 eura i jeo sam po restoranima, u klubovima sam troši i do 1500 eura i za dvije godine novac je nestao - ispričao je Fran.

Voditelja je zanimalo kako je Fran uspio prevariti dilera i domoći se velike količine novca, no on nije želio otkrivati detalje te je odlučio te informacije zadržati za sebe. Otkrio je kako su mu se prijatelji okrenuli leđima nakon što je spiskao sav novac.

Foto: Instagram

- Bivšoj sam ostao dužan 800 kuna i iz ormara mi je uzela svu odjeću, ostale su mi samo čarape i tada sam shvatio da sam ostao bez svega - ispričao je Fran. Dodao je kako je svjestan da mora preuzeti odgovornost za sve što je napravio.

- Vratit ću se u Zagreb i suočiti se s problemom. Znam da me metak čeka. To su ozbiljni ljudi i ne želim bježati. Svjesno sam to napravio, a kad tad će sve doći na naplatu - kazao je u emisiji Fran.