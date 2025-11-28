Neka ste svi sigurni, sretni i voljeni. Gdje god bili. Hrvatska, vidimo se sutra, napisala je Zadranka na društvenim mrežama. Kako doznajemo, Gnjatović bi trebala stići u 11 sati
Misica Laura krenula je kući: Evo kada se vraća u domovinu
Misica Laura Gnjatović, koja nas je predstavljala na prestižnom natjecanju Miss Universe 2025., završila je svoju avanturu u Tajlandu te se vraća kući. Na Instagramu je otkrila kako je već krenula prema Hrvatskoj.
Podijelila je fotografiju iz aviona na kojoj se vidi ekran s prikazom vremenskih zona te uz nju poručila:
- Neka ste svi sigurni, sretni i voljeni. Gdje god bili. Hrvatska, vidimo se sutra.
Kako doznajemo, njezin dolazak se očekuje u 11 sati u Zračnoj Luci 'Franjo Tuđman'.
Lijepa Zadranka plasirala se u Top 20. Bila je jedna od najkomentiranijih hrvatskih ljepotica aktualne generacije. Mlada Zadranka pistom je prošetala nekoliko puta prije samog finala, a najviše pažnje privukla je u večernjoj haljini u kojoj je mnoge podsjetila na legendarnu Jessicu Rabbit.
Titulu Miss Universe 2025. odnijela je predstavnica Meksika, Fatima Bosch, dok su mjesta pratilja zauzele misice Tajlanda, Venezuele, Filipina i Obale Bjelokosti.
Ovogodišnji izbor za Miss Universe obilježili su brojni incidenti, a strani mediji danas su naveli kako su izdani nalozi za uhićenje dvoje čelnih ljudi izbora.
Inače, Laura je Miss Universe Hrvatske postala je krajem travnja ove godine. Ova rođena Zadranka, osim što se bavi modom, trenutno studira i sestrinstvo te radi u jednoj dubrovačkoj poliklinici.
