SRETAN PUT!

Misica Laura krenula je kući: Evo kada se vraća u domovinu

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Neka ste svi sigurni, sretni i voljeni. Gdje god bili. Hrvatska, vidimo se sutra, napisala je Zadranka na društvenim mrežama. Kako doznajemo, Gnjatović bi trebala stići u 11 sati

Misica Laura Gnjatović, koja nas je predstavljala na prestižnom natjecanju Miss Universe 2025., završila je svoju avanturu u Tajlandu te se vraća kući. Na Instagramu je otkrila kako je već krenula prema Hrvatskoj.

Podijelila je fotografiju iz aviona na kojoj se vidi ekran s prikazom vremenskih zona te uz nju poručila:

- Neka ste svi sigurni, sretni i voljeni. Gdje god bili. Hrvatska, vidimo se sutra.

Kako doznajemo, njezin dolazak se očekuje u 11 sati u Zračnoj Luci 'Franjo Tuđman'.

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Athit Perawongmetha

Lijepa Zadranka plasirala se u Top 20. Bila je jedna od najkomentiranijih hrvatskih ljepotica aktualne generacije. Mlada Zadranka pistom je prošetala nekoliko puta prije samog finala, a najviše pažnje privukla je u večernjoj haljini u kojoj je mnoge podsjetila na legendarnu Jessicu Rabbit. 

ODGOVARALA NA PITANJA PRATITELJA Laura Gnjatović otkrila je svoj neostvareni san, ali i što joj je najizazovnije u njezinom poslu
Laura Gnjatović otkrila je svoj neostvareni san, ali i što joj je najizazovnije u njezinom poslu

Titulu Miss Universe 2025. odnijela je predstavnica Meksika, Fatima Bosch, dok su mjesta pratilja zauzele misice Tajlanda, Venezuele, Filipina i Obale Bjelokosti. 

Ovogodišnji izbor za Miss Universe obilježili su brojni incidenti, a strani mediji danas su naveli kako su izdani nalozi za uhićenje dvoje čelnih ljudi izbora.

The 74th Miss Universe Competition 2025 Preliminary Competition in Thailand. - 19 NOV 2025
Foto: TEERA NOISAKRAN

Inače, Laura je Miss Universe Hrvatske postala je krajem travnja ove godine. Ova rođena Zadranka, osim što se bavi modom, trenutno studira i sestrinstvo te radi u jednoj dubrovačkoj poliklinici.

