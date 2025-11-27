Laura Gnjatović otkrila je svoj neostvareni san, ali i što joj je najizazovnije u njezinom poslu

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske koja nas je ove godine predstavljala u Tajlandu i ušla u Top 30, otvorila je Instagram Q&A i pokazala stranu koju publika najviše voli - opuštenu, iskrenu i bez ikakvog prenemaganja.

Jedan od pratitelja pohvalio ju je kako joj je hod kao od manekenki iz 90-ih. A Laura je na to skromno odgovorila:' A ne, hvala ti, iako mislim da nisam ni vamo ni tamo'.

Drugo pitanje bilo je o njezinom neostvarenom snu. Umjesto nečeg što bi se očekivalo od missice, Laura je otvoreno priznala da joj je najveća želja predstavljati Hrvatsku na sportskom terenu. Tko je zna od prije, zna da je profesionalna odbojkašica i igračica Ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik, s kojim je osvojila zlatnu medalju u Prvoj hrvatskoj odbojkaškoj ligi.

Iako će vas na prvu osvojiti osmijehom i visinom od čak 191 centimetar, Laura ima mnogo više od toga. Miss Universe Hrvatske svakodnevno nosi uniformu medicinske sestre i iza sebe već ima devet spašenih života. Upravo zato nije iznenadilo što je jedno od pitanja bilo vezano baš uz njezinu struku.

Studentica sestrinstva pitala ju je što joj je najteže u toj struci. Laura je prepričala da je posao izazovan zbog tempa, smjena i stalnog pritiska, ali je istaknula da je to unatoč svemu posao koji voli i u kojem vidi smisao.

