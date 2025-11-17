Misica Laura se u Tajlandu bori za brojne nagrade: Ukupno vrijede oko 450.000 eura

Početkom studenog Laura Gnjatović (23) otputovala je u Tajland, na ovogodišnje poprište 74. izbora za Miss Universe. Natjecanje će se biti u gradu Pak Kret 21. studenog. Show će voditi glumac i komičar Steve Byrne uz pomoć bivših misica Dayanare Torres i R'Bonney Gabriel. Pobjednica natjecanja krunu će naslijediti od Victorije Kjær Theilvig, danske ljepotice, koja je proglašena za Miss Universe 2024.

Naša Laura u krugu je favoritkinja, a "bori" se za nagrade vrijedne oko 450.000 eura. Nema potvrđenih brojeva, ali najčešći iznos koji se spominje je 220.000 eura plaćenog mandata. Tu su i druge pogodnosti, odnosno stan u Meksiku, koji dobiva na korištenje na godinu dana, putovanja poslovnom klasom, pa troškovi kozmetike, frizure, raznih beauty tretmana, odjeće i obuće... Svi se ti troškovi procjenjuju na oko 450.000 eura u tih godinu dana. Kako piše portal Blisstalk, jedino što joj ne ostaje jest dijamantna kruna "Lumière de l'Infini", vrijedna oko 4,3 milijuna eura.

- Pobjednica potpisuje ugovor s organizacijom Miss Universe i njihova je zaposlenica godinu dana. Kad sam bila Miss Universe, sve je bilo u vlasništvu Donalda Trumpa, a pobjednica je imala godišnju plaću od oko 220.000 eura. To uključuje mjesečni honorar, naknadu za sudjelovanje u kampanjama, javnim nastupima i promocijama - objasnila je Ivana Delač, Miss Universe 2003. godine, za Blisstalk.

Miss tijekom mandata često dobiva i darove, koje može zadržati i kad joj istekne mandat, ali kako je objasnila Ivana Delač, ima tu i mnogo obaveza. Mora paziti na ponašanje na javnim mjestima, događanjima, paziti što objavljuje na društvenim mrežama... Kako se bliži natjecanje, naša Laura Gnjatović ne prestaje oduševljavati, na sve strane, reklo bi se. Pratitelje izbora nedavno je oduševila u badiću, ali i svojim objavama na TikToku.