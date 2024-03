Mišljenja oko para iz 'Braka na prvu' i dalje podijeljena: 'Drzak je i jadan, ona se samo brani...'

U novoj epizodi 'Braka na prvu' Tina i Tiago su se posvađali, Tamara i Filip zbližili, a Ana i Alen ponovno potegnuli pitanje međusobne fizičke privlačnosti. Iako je Alen Ani priznao da osjeća emocionalnu povezanost s njom, Ana je tražila da joj pokaže fotografiju svoje bivše djevojke, za koju je još na početku emisije istaknuo da je 'njegov tip'. Ona je na to komentirala da smatra da je zgodnija od Alenove bivše te izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama.

- Hahah ista ja samo duža kosa i deset kila manje... al ista ja... ma ista... pljunuta - šalila se gledateljica.

Foto: rtl

Ipak, neki su stali u njezinu obranu.

- Ona se štiti, kako vam to nije jasno! Vjerujem da 90% prikazanog nije Ana. Svatko si daje za pravo biti otrovan i ocrnjivati curu bez da ju poznajete. Gospodin je mogao biti kavalir, a ne to što je pokazao, to muškarca vidjelo nije! Ovaj show nije stvaran brak niti ga tko sili na nešto. Mogao je bez kamera razgovarati s njom, a ne pred kamerama i na taj način! "Ja sam samo iskren"... ti si samo drzak i jadan - osvrnula se druga gledateljica.

Foto: RTL

Osim Ane i Alena, gledatelji su komentirali i odnos Tine i Tiaga, koji su se posvađali jer Tina nije htjela svom partneru dati mobitel.

- Ajme dirao joj po Instagramu, a cura ima slike namještaja i mora... drami bezveze - glasio je pak drugi komentar.

- S pravom je ljuta, to je njezina privatnost, dečko se zaigrao - napisala je gledateljica.