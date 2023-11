Mišo Kovač je i dalje u bolnici: 'Ima respiratorne probleme...'

U utorak je regijom odjeknula vijest da je Mišo Kovač (82) završio u bolnici radi povišene temperature. Danas saznajemo nove informacije o zdravstvenom stanju glazbene legende, koja je i dalje na liječnikom promatranju.

'Mišo je na antibioticima'

- Dobro je. Pije antibiotike i sve je pod kontrolom. Nema razloga za brigu. Ima respiratorne probleme i bit će u bolnici još koji dan - kaže izvor iz bolnice za 24sata.

Njegova kćer Ivana Kovač (46) u utorak nam je rekla da su legendarnog pjevača preventivno odvezli u bolnicu i da će ga liječnici kratko zadržati.

- Istina je, Mišo je u bolnici. Nije ništa strašno, dobio je sinoć temperaturu. Čujte, kod njega nije temperatura, kao kod normalne osobe, pa ga moramo odvesti u bolnicu. To je više preventivno. Doktori će ga malo zadržati pa ga onda pustiti doma - rekla nam je Ivana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Mišo Kovač završio je u bolnici: Tata ima temperaturu, bit će ok | Video: 24sata/pixsell

Mišo par puta završio u bolnici u zadnjih nekoliko godina

Mišo inače ima, kako piše Jutarnji, kroničnu opstruktivnu bolest pluća pa je ovo hospitaliziranje ujedno i mjera opreza. Nekoliko je puta u zadnjih nekoliko godina pjevač završio u bolnici, a gotovo uvijek su bili problemi ovakve prirode. Na dočeku 2023. u Vukovaru su se hvalili kako će ih baš šibenski pjevač uvesti u novu godinu, ali i tad je morao otkazati zbog visoke temperature.

- Rijetko pjevam u novogodišnjoj noći, ali Vukovar je grad koji se ne odbija! Velika mi je čast da za Novu godinu pjevam u Vukovaru jer je to grad koji bi u bilo kojoj zemlji na svijetu bio heroj. Mi moramo biti još jači kako bi Vukovar bio idol svih Hrvata - jednom prilikom je rekao Mišo, no do dočeka u gradu koji toliko cijeni ipak nije došlo.